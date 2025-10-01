Keresés

Belföld

Semjén Zsolt keményen fogalmazott, szerinte a pedofília a gyilkossággal egyenértékű bűn

2025. október 01., szerda 07:49 | Magyar Nemzet

Semjén Zsolt szerint a pedofília a legsúlyosabb bűncselekmények közé tartozik, amelyet a gyilkossághoz hasonlított. A miniszterelnök-helyettes az M1 műsorában hangsúlyozta: kérlelhetetlen ellensége a pedofiloknak, és ebben a kérdésben radikális álláspontot képvisel az Országgyűlésben.

  • Semjén Zsolt keményen fogalmazott, szerinte a pedofília a gyilkossággal egyenértékű bűn

Kérlelhetetlen ellensége vagyok a pedofíliának és a pedofiloknak, ebben a kérdésben nálam radikálisabb ember nem sok van az Országgyűlésben - jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kedden az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában. Semjén Zsolt azt mondta, az Országgyűlés őszi ülésszakának nyitóülésén nem tervezte meg felszólalását, de 

az őt ért támadás, olyan mértékben az identitásába és személyiségébe vágott, hogy erkölcsi okokból fel kellett állnia. Szavai szerint nem a politikai karakterét érte támadás, nem egy szellemi vita volt, hanem legbelső identitásában támadták meg. 

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

