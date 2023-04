Semjén Zsolt: Ferenc pápa harmadszor érkezik a magyarokhoz

Több mint 60 diák és tanár készül Sopronból a pápa látogatásra a hétvégén, csak a Szent Orsolya Katolikus Gimnáziumból. A GYSEV vonatain ingyenesen lehet eljutni a fővárosba ebben az időszakban , ők is ezt az utazási formát választják. A soproni állomáson van kollégánk, Rafai Emőke

Nézőpont: a magyarok többsége szerint valós az atomháború kockázata

A magyarok többsége (54 százalék) valós veszélynek érzi, hogy az orosz-ukrán háborúból akár világháború is lehet és többségben (55 százalék) vannak azok is, akik szerint a háború folytatása során az egyik fél akár atomfegyvert is bevethet - derült ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából, amelyről hétfőn tájékoztatták az MTI-t.