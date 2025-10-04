Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 04. Szombat Ferenc napja
Jelenleg a TV-ben:

Riasztás

Következik:

Monitor 14:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Semjén Zsolt egy ártatlan ember – szögezte le Orbán Viktor a Heteknek adott exkluzív interjúban

2025. október 04., szombat 13:03 | MTI
Semjén Zsolt pedofilvád Orbán Viktor pedofil álhírbotrány

A miniszterelnök a szombaton közzé tett műsorban felvetette: miért pont Semjén Zsoltot pécézték ki?

  • Semjén Zsolt egy ártatlan ember – szögezte le Orbán Viktor a Heteknek adott exkluzív interjúban

"Mindannyian tudjuk, hogy Semjén Zsolt, nem mondom, hogy szent ember, de majdnem. Nem, hogy az ocsmány bűnöktől, hanem még az esendőség bűneitől is alapvetően messze van. Egy ártatlan ember. Ebben az ügyben meg végképp az. De miért őt pécézték ki? Miért őt akarták pedofilváddal hírbe hozni? Azért, mert ő egy olyan pártot vezet, amely az egyetlen ideológiai párt a mai magyar politikában" - jelentette ki a kormányfő.

Hangsúlyozta: "a KDNP-nek van egy nagyon erőteljes keresztény értékrendje, egy ideológiai párt. És a kulcsembere az elnökük. És azzal, hogy őt megpróbálták levadászni, miközben ártatlan, azzal valójában az egyetlen ideológiai alapon álló, keresztény magyar pártot akarták levadászni. És nyilvánvalóan az egyházra is csapást lehetett volna mérni az ő személyén keresztül" - fejtette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök beszélt még az ukrajnai háborúról és az abból való "kimaradás képességéről" is, Európa háborús tervéről, továbbá arról, hogy Brüsszelből, illetve Ukrajnából le akarják váltani a magyar nemzeti kormányt. Kitért az Izraellel való speciális kapcsolatokra, Európa iszlamizációjára és az antiszemita gyűlölethullámra, a legfontosabbnak pedig a demográfia kérdését nevezte. Szerinte a magyar kormány "jól teszi, amit tesz" a családpolitikában.

A kormányfő kifejtette, a magyar alkotmány szerint az állam és az egyház különváltan dolgozik, de bizonyos területeken együttműködik.

Az állam csak arra nyújt támogatást az egyházaknak, amire kérnek - tudatta a miniszterelnök, hangsúlyozva ugyanakkor az egyházaknak az oktatás, az egészségügy, a gyermeknevelés, a szociális ellátás területén végzett szolgálata mellett a vallási közösségek létezését önmagában is értéknek tekinti. "Önmagában az egyházak létezése, jó tesz, szükséges dolog Magyarország számára" - mondta.

Azt a tényt, hogy a kereszténység és a nemzet jövője össze volt kötve több mint ezer éven keresztül, nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az elvárható egy magyar miniszterelnöktől, hogy mondja azt, hogy minél több vallási alapon álló lelki közösség létezik, annál jobb Magyarország számára - hangsúlyozta Orbán Viktor.

A miniszterelnök szavai szerint Európában ma minden választás tétje az, hogy sikerül-e elérnie a brüsszeli bürokratáknak, hogy olyan kormányok legyenek a nemzetállamok élén, amelyek követik Brüsszel utasításait. Ahol nem ilyen kormányok vannak, azokat le akarják váltani, ahol pedig győzelemre állnak a patrióták, azokat megakadályozzák ebben.

Orbán Viktor leszögezte, a Tisza Párt brüsszeli projekt. Ezeket a pártokat azért hozzák létre, támogatják civil szervezetei, a Brüsszel párti média, és védik meg politikusaikat a mentelmi jogon keresztül, mert azt akarják, hogy a jelenlegi kormány helyébe lépve végrehajtsák azt, amit Brüsszel kér. A brüsszeli elit nem jogszabályokat akar változtatni, hanem kormányokat akar cserélni.

Ukrajna létezése Magyarország érdeke. Magyarország azt támogatja, hogy a tagság helyett jöjjön létre stratégiai megállapodás az Európai Unió és Ukrajna között, amely szabályozza egyebek mellett a kereskedelem, a munkavállalás, az ott élő kisebbségek kérdését, az esetleges biztonsági garanciákat - közölte a kormányfő.

A megállapodás garantálná, hogy Ukrajna meg tudja őrizni független állami létezését, ami most nincs meg. Ukrajnát jelenleg az EU tartja el, de a pénz nagy része nem az ország működtetésére, hanem a háborúra megy el. Elégetjük a fronton az eurómilliárdokat - mondta, hozzátéve, a magyar kormány számításai szerint eddig Európa elégetett 175 milliárd eurónyi összeget.

Orbán Viktor kivételes helyzetnek nevezte, hogy az EU nem tárgyal az oroszokkal, miközben azt mondja, ez a mi háborúnk. Szavai szerint ezzel Magyarország nem ért egyet, "ez nem a mi háborúnk, de tárgyalni azért kellene". Az amerikai fordulat eredményeként az EU több száz milliárd dollár értékben fog amerikai fegyvereket megvásárolni, amiket utána odaad Ukrajnának. Ahogy megjegyezte, "Amerika elnöke egy üzletember".

A közel-keleti helyzetre kitérve a miniszterelnök elmondta, Izrael támogatásának egyik oka, hogy jelentős magyar közösség él az országban, és komoly zsidó közösség él Magyarországon. A zsidó, keresztény kultúrán keresztül is erős a kötődés. A térség stabilitása kulcskérdés, hiszen ellenkező esetben menekülthullám indul el Európa felé. A két ország között jól fejlődő üzleti kapcsolatok mellett szempont az is, hogy Benjámin Netanjahu miniszterelnök Magyarország őszinte barátja.

A kormányfő rámutatott, a megoldás felé vezető útnak az amerikai elnök húszpontos békejavaslata tűnik. Elmondása szerint Magyarország is ezt támogatja.

Az Európában erősödő antiszemita és homofób jelenségek okának a miniszterelnök azt látja, hogy a migrációval beáramló sokmilliós tömegben ezek hagyománya, támogatottsága jóval magasabb, mint ahova ez visszaszorult a kontinensen. "Hálát adok a jó istennek, hogy adott nekünk elég erőt, hogy mi nem engedtük be őket ide, mert akkor mi is küzdenénk ezzel a problémával" - mondta.

Orbán Viktor hangsúlyozta, ha nem indítja el a kormány 2010-ben családpolitikai intézkedéseit, ma 200 ezerrel kevesebb gyermek lenne Magyarországon. Minél több forrást a családok támogatására kell fordítani, a gyermekvállalás kérdésébe nem szabad beleszólni, de bátorítani kell - mondta.

Forrás: MTI

Fotó: Facebook / Orbán Viktor

További híreink

Mennyit tud a magyar forintról? – Tesztelje tudását ezzel a kvízzel

NASA hivatalos bejelentése – A kínai Három-szurdok-gát elmozdította a Föld tengelyét – Rövidebbek lettek a napok + videó

Keith Urban barátai előtt alázta Nicole Kidmant – innen már nem volt visszaút

Mennyi pénzt ért Varga Barnabás fejese a Fradinak? Tippeljen!

Rubint Réka: Amit megfogok az adómentességen, azt betolom a 3 százalékos hitelbe

A fél országot hó borítja, a tudományos vezető előre figyelmeztet

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

Szoboszlai elbukott a végjátékban, Kerkez agya jobban pörgött – videó

KATA-bomba robbanhat: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor és az MKIK elnöke – Készüljön, félmillió vállalkozó

További híreink

KATA-bomba robbanhat: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor és az MKIK elnöke – Készüljön, félmillió vállalkozó

Szlovákia, Románia, NAV-végrehajtás: A Tisza Párt netceleb Vályi István trükközése a cégekkel

A brutális orosz Oresnyik rakéta akár el is döntheti a háború kimenetelét

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A brutális orosz Oresnyik rakéta akár el is döntheti a háború kimenetelét
2
Egy 39 éves diplomata lehet az új amerikai nagykövet Budapesten
3
Orbán Viktor közös sajtótájékoztatója Nagy Elekkel a MKIK elnökével – élő adás + videó
4
Budapest-Belgrád: Vége a 8 órás útnak! 2 óra 45 perc a Balkán új szupervasútján
5
Csehországban leválthatják a háborúpárti kormányt
6
Vezércikk - Tarr Zoltán a Tisza Párt szinkronja, elárulta Magyar Péter brutális tervét! + videó
7
Monitor - Nemzeti érdek feladásában Karácsony Gergely túltett Magyar Péteren, amikor azt mondta, hogy hazánk elemi érdeke Ukrajna uniós csatlakozása + videó
8
Izrael megállította a Sumud-flottillát, miután többszörös felszólítás után sem változtatott útvonalat + videó
9
Megdőlt a mítosz: ezen a felmérésen tarol Orbánék politikája
10
Juhász Péter videója is része volt a kormány lejáratását célzó álhírbotránynak + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!