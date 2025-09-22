Keresés

2025. 09. 22. Hétfő
Megfagyott a levegő az ülésteremben – Semjén Zsolt a leghatározottabban visszautasította a rágalomhadjáratot + videó

2025. szeptember 22., hétfő 17:23 | HírTV
Semjén Zsolt reagálás Szőlő utcai botrány rágalomhadjárat

A Szőlő utcai gyermekotthon botránya többször is szóba került a hétfői parlamenti ülésapon. Az ellenzék gyerekbántalmazó kormánytagokról beszélt, ugyanakkor Orbán Viktor a támadásra úgy reagált ez egy sunyi, a kommunista időket idéző rágalomhadjárat a kormány kiszemelt tagjaival szemben. A témában pedig szót kért helyettese, Semjén Zsolt is.

  • Megfagyott a levegő az ülésteremben – Semjén Zsolt a leghatározottabban visszautasította a rágalomhadjáratot + videó

A kormányfő kiemelte: Dobrev Klára (DK) sajtónak tett nyilatkozata "minden olyan valóságalapot nélkülöz, amely megalapozna bármilyen jogi eljárást".

Jelezte:

a kormány minden tagja nemzetbiztonsági ellenőrzés alatt áll, amit garantál, és azt is garantálja, hogy mindenki, aki rágalmazott, aki hamis vádat fogalmazott meg, és megtámadta a kormánytagokat, a megfelelő jogi eljárással fogja magát szembetalálni.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is szót kért az ügyben, és kijelentette, hogy soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt köze.

"Nem hagyom magam" ártatlanul tönkretenni és megfélemlíteni

- hangsúlyozta. "Ördögien felépített karaktergyilkossági kísérletnek" nevezte az ügyet, és úgy fogalmazott:

ez "maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub-vád, szemen szedett hazugság, forrás nélküli rágalom".

Jelezte: a feljelentéseket megtették az ügyben. Hangsúlyozta: ha van a parlamentben valaki, aki esküdt ellensége a pedofíliának, az ő. "Én voltam az első, aki az LMBTQ-lobbival szembe mert menni. A DK-nak pedig az fáj, hogy az egyházat megvédtem a támadásaiktól és most ez a bosszú. És a legaljasabb az egészben, hogy tudván tudják, hogy nem igaz belőle semmi, de azt gondolják, hogy nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél" - fogalmazott, hangsúlyozva, hogy ebben az országban ő az egyik "legátvilágítottabb ember".

