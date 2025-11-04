Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 04. Kedd Károly napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Semjén Zsolt: Az állam és az egyház két egymás mellé rendelt, sajátos természetű valóság

2025. november 04., kedd 16:30 | MTI
Semjén Zsolt egyházpolitika Országgyűlés igazságügyi bizottsága sui generis

A kormány egyházpolitikájának lényege az "együttműködő elválasztás" vagy "együttműködő különváltság"; alapelvei az állam és az egyház egymás mellé rendeltsége és "harmonikus együttműködése" a társadalom javára és az egyházi intézmények államiakkal azonos finanszírozása - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az Országgyűlés igazságügyi bizottságának keddi ülésén tartott éves meghallgatásán.

  • Semjén Zsolt: Az állam és az egyház két egymás mellé rendelt, sajátos természetű valóság

A nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter miniszterelnök-helyettes kiemelte: az állam és az egyház szétválasztásának pozitív értelmezése, amikor - tekintve, hogy az állam nem illetékes teológiai kérdésekben - biztosítják az egyház szabadságát az állam befolyásával szemben, negatív értelmezése, amikor az állami intézményrendszer alrendszerének tekintik az egyházakat.

Az állam és az egyház két "sui generis" valóság, egymásnak való alá-fölé rendelésük nem, csak a legszigorúbb mellérendeltségük fogadható el, ezt valósítja meg a kormány a magyar egyházpolitikában - jelentette ki.

Az egyház és az állam elválasztása nem jelentheti ugyanakkor az egyház és a társadalom elválasztását, mert "egyszerre vagyunk tagjai az egyházunknak és polgárai a hazánknak". A járható út a kettő "harmonikus együttműködése az egész társadalom javára" - tette hozzá Semjén Zsolt.

Kitért az egyenlő finanszírozás fontosságára, amennyiben az egyház közfeladatot lát el, hangsúlyozva, hogy ha nem így lenne, a vallásos emberek kettős adófizetésre lennének kényszerítve, mert miközben az adójukból fenntartják az állami és önkormányzati intézményeket, fizetniük kellene azért, hogy gyermeküket egyházi iskolába járassák.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Így néz ki belülről egy elhagyatott kastély — az urbex fotós képei bejárták az internetet

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

Gáspár Evelin a családalapításról: „Ha ott lennék, biztosan bevállalnék három gyermeket”

Durva dologra készülnek az ukránok a magyar határnál, erre senki nem számított

Arne Slot kimondta Szoboszlairól, amit mindenki hallani akart

Orosz olaj: sorra hullanak a csontvázak a szekrényből

Rettenetes tragédia történt a Himalája alaptáborában

Milák Kristófról csak ketten beszélhetnek, a kapitány most mégis megszólalt

Megszorítások, költségvetési hiány árnyékában épült fel 270 millió euróból a legnagyobb román ortodox templom

További híreink

Megszorítások, költségvetési hiány árnyékában épült fel 270 millió euróból a legnagyobb román ortodox templom

Aljas vádra hivatkozva feljelentették Dobrev Klárát

Ezzel az óriási repülőgéppel bővül a Magyar Honvédség arzenálja

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Rettenetes tragédia történt a Himalája alaptáborában
2
A világháború előszele: az unióban sorra töltik fel a kaszárnyákat
3
Magyar Péter embere meglepődött, hogy simán felhívtuk az adatkiszivárgás után + videó
4
Megszorítások, költségvetési hiány árnyékában épült fel 270 millió euróból a legnagyobb román ortodox templom
5
Felvonták és egész nap félárbócon tartják a magyar lobogót a Kossuth téren + videó
6
„Csapataink harcban álltak” – nemzeti gyásznap van ma Magyarországon
7
Peru megszakította diplomáciai kapcsolatait Mexikóval
8
Aljas vádra hivatkozva feljelentették Dobrev Klárát
9
Csattanás az M43-ason – több mint 50 utas érintett a buszbalesetben
10
Vezércikk – Újabb botrány fokozza a káoszt a Tisza Párton belül + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!