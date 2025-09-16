Keresés

Belföld

Semjén Zsolt: A történelem igazolta Orbán Viktort

2025. szeptember 16., kedd 09:06 | Magyar Nemzet
KDNP Svédország migráció Németh Balázs Semjén Zsolt Orbán Viktor Harcosok órája balliberális politikusok

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes volt a Harcosok órája keddi adásának vendége. A KDNP elnöke Németh Balázs műsorvezetővel együtt rántotta le a leplet a balliberális politikusok hazugságairól és a sajtóban megjelent álhírekről.

  • Semjén Zsolt: A történelem igazolta Orbán Viktort

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

A történelem igazolta Orbán Viktort, erről beszélt Semjén Zsolt annak kapcsán, hogy tíz évvel ezelőtt történt a röszkei csata, amikor az illegális migránsok megtámadták a magyar határt és a rendőröket. A miniszterelnök-helyettes megjegyezte, hogy vannak olyan dolgok az életben, amelyeket vérrel és verejtékkel helyre lehet hozni, ilyen volt például a Gyurcsány-korszak idején hozott hibás döntések. Vannak ugyanakkor olyan hibák, amelyek végleg megpecsételik egy ország sorsát, ilyen például az, hogy beengedik az illegális migránsok tömegét.

Ha bejön több százezer muszlim Magyarországra, akkor soha többet nem tudunk megszabadulni tőlük. Érdemes abba is belegondolni, hogy hány millió magyar adta az életét, például a Hunyadiak idején, hogy nekünk ne kelljen a saría árnyékában élni. És az a helyzet, aki egyszer elrontotta, ők többet ezt nem tudják reparálni – mutatott rá, példaként említve a nyugat-európai országokat. Úgy vélte, ennek az a következménye, hogy például az az idősebb generáció, aki ma Franciaországban él, az utolsó, aki még francia életet élhet. – Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon még küzdhetünk legalább azért, hogy magyar életet élhessünk – tette hozzá. Azt is megjegyezte, hogy a baloldal már régen eldöntötte, hogy felszámolja a keresztény civilizációt és a nemzeti létet.

A műsorban kitértek arra, hogy Svédország is iszonyatosan nagy bajban van. Bevándorlók, bűnbandák randalíroznak az utcákon, no-go zónák jöttek létre, erőszak és terrorveszély uralkodik az utcákon.

Mint amikor egy ideget megszúrnak egy tűvel, úgy reagált a svéd miniszterelnök. Azért foglalkozik vele, mert amit Orbán Viktor mondott, nagyon is igaz, ők is érzik

– reagált a KDNP elnöke arra, hogy a svéd miniszterelnök a minap felháborodottan reagált Orbán Viktor szavaira. Semjén Zsolt szerint ha egy állam eltűri azt, hogy a saját területén nem feltétlenül érvényes az állam jogrendje, az az állam a szétesés útjára téved. – Ezért borzalmas és az öngyilkossággal azonos, amikor egy állam joggyakorlatában elismeri például a saríát – mondta.

Magyarország pont keresztényi alapon sokkal nagyobb segítséget nyújt a Hungary Helpsen keresztül és az üldözött keresztények államtitkárságán keresztül, mint a nálunk sokkal gazdagabb nyugati országok. Mi azt mondjuk, hogy a segítséget kell odavinni, nem a bajt idehozni. Ez egy keresztényi kötelességünk, hogy a konkrét embernek segítsünk, és a kényszerű migráció kiváltó okait próbáljuk megszüntetni. Azzal nem segítünk a konkrét migránsnak, hogy bátorítjuk arra, hogy induljanak el, adják oda az összes pénzüket az emberkereskedőnek, és ha nem fulladnak bele a tengerbe, majd előbb-utóbb beengedik őket – magyarázta, hozzáfűzve, hogy Nyugat-Európában ma azt csinálják, hogy akinek van valami szakmája, vagy valamire használható, azt ott tartják, a többit meg ide akarják küldeni a migrációs paktum keretében Magyarországra, Romániába és a többi kelet-európai országba. – Nekünk, magyar politikusoknak elsősorban a saját nemzetünk, a saját hazánk érdekeinek a képviselete az állapotbeli kötelességünk, hogy a népünket megvédjük a bűnözéstől, az országunkat megvédjük attól, hogy egy szétesett társadalom bomlassza, és keresztény emberként jogom van a keresztény civilizációnkat megvédeni – fogalmazott.

Fotó: képernyőfotó

