2018. november 2.,
péntek, Achilles napja

Semjén Zsolt a Péntek 9-ben

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2018. november 2., péntek 19:02, frissítve: péntek 19:36

Két újságíró, egy politikus. A téma pedig minden, ami politika, határon innen és határon túl.

A mai műsor vendége Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes lesz 21.05-től.

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