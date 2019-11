Sem a kormány, sem a Fidesz frakciója nem tervezi a választási törvény módosítását

A Katona József Színház közleményben jelentette be, hogy megválik egy meg nem nevezett munkatársától súlyos erkölcsi kihágások miatt. Gothár Péter bevallotta, „elfogadhatatlan módon” közeledett egy kolléganőjéhez. Nincs tervben a választási törvény módosítása – közölte a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja. Gajda Péter kispesti polgármester nem tudja, hogy mire gondolhatott Karácsony Gergely főpolgármester, amikor arról beszélt a Hír Tv-nek, hogy Lackner Csabát olyan vádakkal illették, amelyek megalapozottnak bizonyultak. Gajda Péter ugyanakkor azt is mondta, hogy a főpolgármester biztosan nem arra gondolt, hogy a vele szemben felmerült vádaknak is lehet alapja. Kispest polgármestere azt azonban elismerte, hogy neki és a frissen kinevezett Momentumos átláthatósági tanácsnoknak is foglalkoznia kell a Lackner-féle botránnyal. Petíciót indítottak a dél-budai szuperkórház megépítéséért - mondta Simicskó István, Újbuda KDNP-s országgyűlési képviselője. A trágárságnak, az ocsmányságnak és a rendzavarásnak nincs helye az Országgyűlésben - jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a parlamentben. A Mi Hazánk Mozgalom büntetőfeljelenést tesz közösség elleni uszítás miatt az Index internetes portál ellen - közölte a párt elnöke. Toroczkai László szerint a weboldal a Puskás Aréna megnyitóját követően magyargyűlöletre uszító videót, véleménycikket és karikatúrát közölt. Magyarország 2050-re klímasemlegessé válhat, ebben fontos szerepet játszik a paksi atomerőművi új blokkjának felépítése, a közlekedés zöldítése, az ipari termelés átalakítása és a folyamatos erdőtelepítés - mondta Áder János köztársasági elnök. Alapjaiban változik meg a hazai szakképzési rendszer a 2020-21-es tanévtől; rugalmasabb, a piaci igényekhez illeszkedő, a lemorzsolódást hatékonyabban megakadályozó intézményi szerkezet jön létre - mondta Schanda Tamás államtitkár. Sikeres a magyar fejlesztéspolitika, már 42 százalékos az uniós pályázati források lehívása – mondta Perényi Zsigmond, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium víziója, hogy 2030-ra Magyarország az első 5 európai ország közé kerüljön, ahol a legjobb élni, lakni, és dolgozni, azaz javuljon az életminőség - mondta Boros Anita államtitkár. A kormány három részletben emeli a bírák és az ügyészek illetményét: január 1-jétől a bírák 32 százalékos, az ügyészek 21 százalékos, majd 2021-ben és 2022-ben 12, illetve 13 százalékos emelésben részesülnek - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. A gyermekek védelme, egészséges testi-lelki-szellemi fejlődésük biztosítása mindennél fontosabb a magyar kormány számára - hangsúlyozta az Emberi Erőforrások Minisztériuma a gyermekjogi világnapon. Várhelyi Olivér vezetése alatt a bővítési portfólió erősíteni fogja az Európai Uniót - közölte Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, és bírálta a magyar ellenzéket, amiért akadályozta a magyar jelölt biztosi kinevezését. Egyetlen euróövezeti ország költségvetés-tervezete sem utal arra, hogy súlyosan megsértené a Stabilitási és Növekedési Paktum követelményeit a következő évben - közölte az Európai Bizottság. Magyarországnak és Szlovéniának közös érdeke, hogy kihasználja azokat a lehetőséget, ami a két ország együttműködésében rejlik - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Lendván. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter konzuli hivatalt nyitott meg a máltai Vallettán Egyre több illegális bevándorló van Szerbiában a magyar határ közelében, évek óta nem volt annyi migráns a határ mellett fekvő Magyarkanizsán, mint az utóbbi hetekben - közölték az illetékesek. A konfliktusok megoldásához arra van szükség, hogy az őszinteség és az egymás iránti tisztelet visszatérjen a nemzetközi párbeszédbe - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Nem az Iszlám Államhoz csatlakozó külföldi harcosok visszafogadásáról, hanem a megbüntetésükről kell beszélni - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ Biztonsági Tanácsának vitáján. A görög kormány bezárat három túlzsúfolt menekülttábort Leszbosz, Híosz és Számosz szigetén, helyettük indulási és azonosítási központokat hoz létre egyenként ötezer főnyi befogadóképességgel - közölte Sztéliosz Pecasz kormányszóvivő. A görög parti őrség 45, Olaszországba tartó menedékkérőt tartóztatott fel, és átszállította őket a nyugat-görögországi Katakolo kikötőjébe - jelentette az ERT görög televíziós csatorna. Hatvanöt moldovai illegális menekültre bukkantak egy menedékközpont felé tartó autóbuszban a hatóságok Hollandiában - jelentette a helyi rendőrség, amely őrizetbe vett a sofőrön kívül még egy embert embercsempészet gyanújával. Őrizetbe vették egy embercsempészbanda 8 külföldi tagját Olaszországban, a bűnözők pakisztáni, indiai és bangladesi állampolgárok illegális beutazását szervezték meg - közölték az olasz hatóságok. A menedékkérők sikertelen társadalmi integrációja és a rendőrség felkészületlensége is oka annak, hogy emelkedett a szervezett bűnözés szintje és az ezzel összefüggő erőszakcselekmények száma Svédországban - mondta Stefan Löfven svéd miniszterelnök. Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság januárban kilép az EU-ból. Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője szerint új kilépési megállapodásra és népszavazásra van szükség. 11 ember meghalt, köztük 7 külföldi, feltehetően iráni harcos is azokban a légicsapásokban, amelyeket Izrael hajtott végre Szíriában - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. 14 emberrel végzett a Kongói Demokratikus Köztársaságban a Szövetséges Demokratikus Erők elnevezésű ugandai lázadócsoport - közölték a kongói hatóságok. Az amerikai szenátus megszavazta a hongkongi tiltakozókat támogató és egyben Kínát az erőszak veszélyeire figyelmeztető törvényjavaslatot. A kínai vezetés közleményben tiltakozott az ellen, hogy az amerikai szenátus elfogadta a hongkongi tüntetőket támogató és egyben Kínát az erőszak veszélyeire figyelmeztető törvényjavaslatot. Lezuhant egy amerikai katonai helikopter Afganisztán keleti részén - két amerikai katona életét vesztette. Vizsgálatot indított a szerb katonai hírszerzés, mivel attól tartanak, hogy orosz kémek szerb ügynököket akartak beszervezni a közelmúltban. Halálra gázoltak egy 63 éves kerékpározó asszonyt Bőcsön, a gázoló segítségnyújtás nélkül továbbhajtott - közölte a rendőrség. Három súlyos és egy könnyebb sérültje van egy Csobánka közelében történt balesetnek - közölte a rendőrség. Két személyautó ütközött össze, egy gyermeket mentőhelikopterrel szállítottak kórházba. Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek három férfit, aki egy idős házaspárt bántalmazott és rabolt ki Tatán, egy 76 éves férfi halálát okozva - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség. Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emeltek vádat egy zalai mezőgazdasági cég ágazatvezetője ellen, aki olyan feladattal bízta meg beosztottait, ami miatt hárman súlyosan megsérültek - közölte a Zala Megyei Főügyészség. Földrengést szimuláló védelmi igazgatási gyakorlatot tartanak holnap Kőbányán, az Óhegy parkban, ezért forgalomkorlátozásra lehet számítani - közölte Budapest Főváros Kormányhivatala. Labdarúgó Eb-selejtező: Wales - Magyarország 2:0 A magyar női vízilabda-válogatott hétgólos hátrányból egyenlített, végül ötméteresekkel kikapott Spanyolország vendégeként a világliga európai selejtezőjének nyitányán. A Szolnok hazai medencében 5:4-re legyőzte a horvát Jadran Split együttesét a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörében. Egy magyar kerékpáros rajthoz állhat jövőre a tokiói olimpián a férfiak országúti mezőnyversenyében - közölte a magyar biciklis szövetség.