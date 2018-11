Segítségnyújtásból lincselés Encsen

A szülők felelősségét vizsgálná a Mi Hazánk Mozgalom az októberben történt encsi gázolás ügyében. A borsodi településen egy öt éves kislányt ütött el egy nő, amikor az váratlanul kiszaladt a kocsija elé. A nő próbált segíteni az elsodort gyereken, de a kislány rokonai megverték, és az autóját is összetörték. A Jobbikból kivált radikális párt szerint sok kisgyerek kószál felügyelet nélkül a megye útjain, ami azért fordulhat elő, mert szüleik nem gondoskodnak róluk megfelelően.

A baleset helyszínét mutatja ez a helyi asszony. Itt ütötték el októberben azt az 5 éves kislányt, aki egy út szélén parkoló teherautó takarásából szaladt ki az útra. A volánnál ülő 52 éves nem tudta elkerülni a balesetet. Elsodorta a kislányt, az autóval pedig egy villanyoszlopnak csapódott. Kiszállt, hogy segítsen a gyereknek, de a kislány rokonai körbevették az autóját, és bántalmazni kezdték a nőt. Több fogát kiverték. Egy 19 és egy 27 éves férfit a helyszínen előállítottak.

A Mi Hazánk Mozgalom szerint egyre gyakrabban fordulnak elő hasonló bűncselekmények Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A párt ezért kezdeményezi, hogy a lincselés fogalma szerepeljen a büntető törvénykönyvben. Az encsi gázolással kapcsolatban pedig vizsgálná a szülők felelősségét is.

A magyar gyermekvédelmi törvény egyébként egyértelműen fogalmaz, a szülő felelőssége a gyermek értelmi, érzelmi, testi fejlődésének a biztonságossá tétele. Nyilvánvaló, hogy egyébként azért kapja a családi pótlékot, és a különböző támogatásokat is a szülő, hogy a gyermekét biztonságosan, megfelelőképpen nevelje, és azt gondoljuk, hogy ez egyértelműen a szülőnek a felelőssége – mondta el Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk Mozgalom Zemplén megyei elnöke szerint a megye nyomornegyedeiben gyakran találkozni hiányos öltözetben, felügyelet nélkül hagyott, közutakon szaladgáló kisgyerekeket, ami több bűncselekményt is felvet.