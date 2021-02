Segítség az online oktatáshoz

Bár a múlt évre rányomta a bélyegét a koronavírus-járvány, a köznevelésben számos, korábban elindított fejlesztést sikerült befejezni vagy folytatni. A tankerületi iskolákat fenntartó Klebelsberg Központ (KK) tegnap lapunkkal közölte, hogy az utóbbi időszakban tetemes mennyiségű informatikai eszközt szereztek be az intézményeknek, a pedagógusoknak többféle továbbképzést indítottak, hogy javítsák a digitális készségeiket, sőt egyes tanárok béren felüli pluszjuttatást is kaptak.

Tájékoztatásuk szerint

összesen 9500 pedagógusnak tudtak – uniós forrásból – fejenként bruttó félmillió forintos plusztámogatást biztosítani a megnövekedett feladatok elismeréseként.

Olyan nevelőkről van szó, akik a legnehezebb helyzetben lévő diákokkal foglalkoznak és a tanulói lemorzsolódás visszaszorítása érdekében munkálkodnak. Az érintettek 2020 decemberében kapták meg a pénz első felét, a második részlet pedig a következő hetekben érkezik meg a számlájukra.

A központ kitért arra is, hogy a járvány következményei egyes területeken súlyosan érintették a családokat is, amelyeknek az alapvető iskolai felszerelések beszerzése is megterhelővé vagy egyenesen lehetetlenné vált. Nekik a KK a 2020–2021-es tanév elején nyújtott segítséget: szintén uniós program részeként

több mint 106 ezer hátrányos helyzetű általános iskolás gyerek kapott tanszercsomagot.

Folyamatosan támogatják az iskolák informatikai fejlesztéseit. Fotó: Világgazdaság/Földi D. Attila

Az eszközbeszerzésekre kitérve emlékeztettek, hogy a KK folyamatosan támogatja az intézmények informatikai fejlesztéseit.

Az elmúlt három évben 45 630 notebookot osztottak ki a pedagógusoknak személyes használatra összesen 18,6 milliárd forint értékben, elsősorban az elmaradottabb régiókban.

A notebookok használatához hatvanórányi ingyenes továbbképzést is kapott több mint 41 ezer oktató, azaz a köznevelésben dolgozó pedagógusok csaknem fele. A digitális átállást további 24 ezer tanulói tablettel (1,76 mil­liárd forint), valamint háromezer interaktív panellel is segítették, utóbbiak­hoz online tananyag is járt (5,5 mil­liárd forint értékben).

Mindezen felül tavaly ősszel a gyerekek problémamegoldó képességét és a programozást játékos módon fejlesztő

LEGO-robotokat is kiosztottak a diá­koknak, mintegy 16 ezret, ugyanennyi hozzátartozó tablettel (567 millió forintból), amelyek a KK szerint a kompetenciafejlesztés új távlatait nyitották meg.

A digitális munkarend támogatására 2020 decemberében további 3200 tanulói notebookot, idén január­ban pedig több mint hatezer tanulói PC-t és monitort küldtek az iskolákba, együttesen újabb 1,6 milliárd forintos ráfordítással.

Külön foglalkoztak a szakszolgálati központok dolgozóival is: ebben a hónapban több mint másfél ezer tanári notebook, majd ötezer új projektor is érkezik hozzájuk.

Mint emlékezetes, tavaly nyáron a kormány tíz százalékkal emelte meg a pedagógus-életpályamodell hatálya alatt állók fizetését, egy új ágazati pótlék bevezetésével. Ez számszerűen 20–40 ezer forint pluszt jelentett a pályán töltött idő és a végzettség függvényében, és nemcsak az állami fenntartású, hanem valamennyi köznevelési intézmény pedagógusa megkapta, sőt rajtuk kívül a pedagógus-szakképzettségű segítők, például iskolatitkárok, pedagógusdiplomás rendszergazdák, laboránsok is.

A legjobban az intézményvezetők és helyetteseik jártak, akik a tanulók létszámához igazodó vezetői pótlékot kaptak, ami egyeseknek csaknem megduplázta a a korábbi alapbérét. A szakképzésben ugyancsak 2020-ban emelkedtek az oktatói fizetések, átlagosan 30 százalékkal.