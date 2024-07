Segítóközpontokat alakítana ki a Ferihegyi Reptéren + videó

Valentyínyi Katalin ismertette: ezeket a zónákat azok az utasok veheti igénybe akiket hangos bemondás útján, vagy a földi kiszolgáló vállalatok által tájékoztatnak. A zónákba kényelmes székeket, pokrócokat és telefontöltőket is elhelyeztek a várakozó utasok részére. A kisgyermekes családoknak pedig pelenkát, és babaételt is biztosítanak. Az elmúlt időszak méltatlan körülményei miatt, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter berendelte a HungaroControl vezetőjét, hogy azonnal készítsen intézkedési tervet a kialakult anomáliák kezelése érdekében.

A Budapest Airport kommunikációért és kormánypárti kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettes elmondta, egész Európa felett nagyon zsúfolt a légtér hiszen elkezdődött a nyári szünet sokan mennek ilyenkor nyaralni és ilyenkor indul be igazán a turista szezon is.

