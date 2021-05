Segítő applikációk és szolgáltatások a koronavírus-járvány alatt

Keddtől megszűnik az ingyenes parkolás, a hitelmoratóriumot augusztus 31-ig meghosszabbítják – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány arról döntött, hogy Magyarország nem kíván részt venni a brüsszeli vakcinabeszerzés „következő fejezetében” - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, hogy Magyarország 2022 végéig már több mint 10 millió koronavírus elleni vakcinát rendelt. Az oltási program 5 millió beoltott felett le fog lassulni, még annál is jobban, mint 4 millió után. 780 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 800 368 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 51 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 380-ra emelkedett. Már 4 millió 829 ezer embert beoltottak, közülük 2 millió 814 ezren a második dózist is megkapták. A teljes zárás alatt a magyar gazdaság egy nap alatt 10-15 milliárd forintnyi veszteséget szenvedett el, az adatok alapján több mint 500 milliárd forintot nyert Magyarország azzal, hogy keleti vakcinát is vásárolt - mondta Menczer Tamás államtitkár. Hétfőtől részlegesen feloldják a kórházi látogatási tilalmat - jelentette be az országos tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Egymillió forintot ajánlott fel a Hír televízió a covid miatt árván maradt gyermekeket támogató Regőczi István Alapítványnak. Bár voltak túlkapások, de több rendőr sérült meg súlyosan, mint tüntető a 2006-os események során – jelentette ki Dobrev Klára, a DK miniszterelnök-jelöltje. Gyurcsány Ferenc felesége egy internetes műsorban elmondta, politikai értelemben megrázták a történtek, de mérhetetlenül büszke volt az őszödi beszédre és megértette, hogy Gyurcsány mit akart azzal mondani. A baloldal válságkezelési stratégiáját egy szóban össze lehet foglalni: megszorítások. Amikor a baloldal hatalmon volt rossz kormányzása árát az emberekkel fizettette meg - írta közleményében a Fidesz. Az előválasztás teljesen egyértelműen egy showműsor – jelentette ki a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Orbán Balázs hozzátette: a baloldal egy olyan politikai szövetségbe tömörült, amit egyértelműen Gyurcsány Ferenc vezet mind szellemi mind politikai értelemben. A pedofilokat minden eszközzel távol kell tartani a gyermekektől, ezért számos munkakörből ki kell őket tiltani - hangsúlyozta a Fidesz frakcióvezetője Facebook-oldalán a pedofilellenes törvénycsomag benyújtása kapcsán. Mongóliával és Georgiával is létrejött a megállapodás, így a hét végétől karantén- vagy tesztelési kötelezettség nélkül utazhatnak a magyarok ezekbe az országokba - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Nagy István agrárminiszter Kazahsztánba látogatott, ahol Omarov Szaparkhan kazah agrárminiszterrel a kétoldalú partnerség és együttműködés kölcsönös fejlesztésének további irányáról tárgyaltak - közölte az Agrárminisztérium. Orbán Viktor miniszterelnök Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével, valamint a holland és a lett kormányfővel tárgyalt a jövő heti brüsszeli EU-csúcs előkészítése keretében. Magyarország azért adta a legsikeresebb egyészségügyi választ a koronavírus okozta világjárványra Európában, mert időben gondoskodott a szükséges vakcinákról - Mondta Szijjártó Péter Brüsszelben. Magyarország azt szorgalmazza, hogy az Európai Unió minél több szabadkereskedelmi megállapodást kössön az elkövetkező időszakban - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Politikai támadás zajlik Andrej Babis cseh kormányfővel szemben, ezért Magyarország szolidaritásáról biztosítja V4-es partnerét és barátját - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Erősíteni kell a kapcsolati hálót annak érdekében, hogy „jöjjön bármilyen nehézség, ez meg tudjon maradni”- hangsúlyozta Potápi Árpád János államtitkár Zentán. Meg kell védeni az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségeket saját régióikban, beleértve a magyar kisebbséget annak érdekében, hogy ne ismétlődjenek meg a Krím félszigeten és a Donyec-medencében történtek - szögezte le Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A világon 164,6 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Horvátországban a koronavírus ellen legalább egyszer már minden harmadik embert beoltottak, ami a népességnek 27, a felnőtt lakosságnak pedig 33 százaléka - közölte csütörtökön az ország közegészségügyi intézete. Megfelelő minőségűnek találta a belgrádi Torlak Intézetben előállított, Szputnyik V koronavírus elleni védőoltást az orosz járványügyi intézet, így megkezdődhet annak előállítása Szerbiában - jelentette ki Nenad Popovic miniszter. Az Európai Bizottság aláírta a harmadik szerződést a BioNTech és a Pfizer gyógyszeripari vállalatokkal, a megállapodás az összes uniós tagállam nevében további 1,8 milliárd adag, koronavírus elleni oltóanyagot köt le a 2021 vége és 2023 közötti időszakra. Szerbia százezer adag Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcinát adományoz Csehországnak - közölte Andrej Babis cseh miniszterelnök a Twitteren. Az ukrán parlament kinevezte egészségügyi miniszterré Viktor Ljasko eddigi országos tiszti főorvost. A legfrissebb statisztikai felmérés szerint a koronavírus-fertőzésből kialakuló Covid-19 betegség már csak a kilencedik helyen áll az Angliában történt halálozások leggyakoribb okainak listáján. A koronavírus-járvány miatti korlátozások ellenére rekordot döntött tavaly a belső menekültek száma a világon, elérte az 55 milliót - áll két, globális menekültfolyamatokat figyelő civil szervezet jelentésében. Oligarcháktól és háborútól mentes, a törvény előtti egyenlőséget mindenki számára biztosító Ukrajna felépítését nevezte meg fő prioritásként Volodimir Zelenszkij Kijevben, két éve tartó elnökségét értékelő sajtóértekezletén. Oroszország kész bármely kérdést megvitatni az Egyesült Államokkal kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéd keretében - közölte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Reykjavíkban, Elfogadta szerdán az Egyesült Államok törvényhozásának alsóháza azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében kétpárti bizottságot hoznának létre a Capitolium ellen január 6-án elkövetett támadás kivizsgálására. Egy-két napon belül lehetséges a tűzszünet az izraeli-palesztin konfliktusban - jelentette ki a Gázai övezetet irányító radikális iszlamista Hamász mozgalom egyik vezető tisztségviselője. Elrendelte Oroszország és a FÁK-tagállamok távozni kívánó állampolgárainak a Gázai-övezetből való evakuálását Vlagyimir Putyin orosz elnök. Izraelbe érkezett „szolidaritási látogatásra” Heiko Maas német külügyminiszter - jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál. A német szövetségi parlament egy évvel meghosszabbította a német hadsereg Maliban szolgálatot teljesítő misszióinak mandátumát. Az Észak-Afrikából Olaszországba érkező bevándorlók rövid távon önkéntes, majd kötelező európai szétosztásáról beszélt Ylva Johansson uniós belügyi biztos Rómában, ahonnan az olasz belügyminiszterrel Tunéziába utazik tárgyalni a migrációs helyzetről. Helyreállt Alekszej Navalnij elítélt orosz ellenzéki politikus egészsége az éhségsztrájk után - jelentette ki Alekszandr Kalasnyikov, az orosz börtönfelügyelet parancsnoka. Legkevesebb hét embert meggyilkoltak Guatemalában egy börtönlázadás során szerdán. A rendőrök 379 emberrel szemben intézkedtek a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt szerdán - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Országos Vízügyi Főigazgatóság: Az áradó Szamos a romániai vízgyűjtőről hulladékot és nagyobb mennyiségű szerves anyagot sodor magával, ezért ismét munkába állt a vízügy hulladékmentesítő géplánca, ezúttal a Szamos menti Olcsván. Hatezer doboz csempészett cigarettát találtak a rendőrök egy ukrán-magyar állampolgárságú férfi autójában Fehérgyarmat és Penyige között - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. Kerítés miatt jogerősen két és fél, illetve két év börtönre ítéltek Pécsen két férfit, akik barátnőik prostitúciós tevékenységéből szereztek pénzt. Épül az új, harmadik vasúti vágány a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső között a 80a-120a - tehát a Budapestről Hatvanon át Miskolc felé és Újszászon át Szolnok felé vezető - vasútvonalakon -írta a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója a Facebookon Földcsuszamlás miatt lezárták a 2408-as számú utat a Nógrád megyei Mátrakeresztesen; a rendőrök az autóforgalmat a településen a Kékesi útra terelik, a busz- és tehergépjármű-forgalom az útszakaszon szünetel. Hatvanöt éves korában elhunyt Puhl Sándor futballbíró, az 1994-es labdarúgó-világbajnokság döntőjének a játékvezetője. Szabó Szebasztián a legjobb idővel jutott az elődöntőbe 50 méter pillangón a budapesti úszó Európa-bajnokságon. Nyártól Őze Beáta lesz a női kézilabda NB I-ben jelenleg negyedik Váci NKSE vezetőedzője. Bodonyi András bejutott a pénteki döntőbe kenu egyes 1000 méteren az oroszországi Barnaulban zajló olimpiai világkvalifikációs versenyen, amelyen a gyorsasági kajak-kenu utolsó kvótái találnak gazdára.