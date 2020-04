Segélykérő levelet írt a Pesti úti Idősotthon vezetője

Kiskunhalason tartott ellenőrzést Orbán Viktor miniszterelnök, ahol megtekintette a mobil járványkórházat, egy védőruha-varróüzemet és a városi kórházat. 1310-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 8 beteg, ezzel 85 főre emelkedett az elhunytak száma. 115 fő pedig már gyógyultan távozott a kórházból. Újabb 56 fertőzöttet regisztráltak a Pesti úti idősek otthonában- jelentette be az országos tisztifőorvos. Müller Cecília azt mondta: az újabb betegeket a Korányi és a Szent János Kórház fogadta be, mindannyian jól vannak, többüknek nincsenek tünetei sem. Az országos tisztifőorvos kivizsgáltatja, hogy megfelelő orvosi ellátást kaptak-e a fővárosi Pesti úti idősotthon lakói. A Pesti úti idősek otthonában eddig összesen 198 igazolt koronavírus-fertőzött van. Segélykérő levélben kért segítséget a Pesti úti Idősek Otthonának igazgatója Budapest Főváros Kormányhivatalától. Nyilvánvaló mulasztás történt a fővárosi idős otthonban - ezt mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Magyarország élőben című műsorunkban. Gulyás Gergely hangsúlyozta: ha Karácsony Gergely és az ellenzéki pártok a védekezéssel és nem a vádaskodással foglalkoznának, akkor most nem szembesülnének az idősotthonokban kialakult súlyos járványhelyzettel. Öt repülőgép több mint ötmillió maszkot, húszezer tesztet és ötezer pár kesztyűt szállított Magyarországra az egészségügyi ellátórendszerben dolgozóknak a koronavírus-járvány elleni védekezéshez - közölte Szijjártó Péter külügyminiszter közösségi oldalán. A kormány mielőtt meghosszabbította volna a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozást egyeztetett a megyei jogú városokkal és a főpolgármesterrel – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Gulyás Gergely közölte: Nem a kormánynak, hanem Zugló polgármesterének kell döntenie arról, hogy lezárja-e a Városligetet, így a főpolgármesternek, aki már régen lezáratta volna a parkot, nem a kormánnyal, hanem a szocialista Horváth Csabával van vitája. A DK által vezetett települések felszólítják a kormányt, hogy vegye ki jobban a részét a járvány elleni védekezésből - mondta az ellenzéki párt óbudai polgármestere közösségi oldalán. Míg a Jobbik a legszigorúbb kijárási korlátozásokat vezetné be országosan, Ózdon és Dunaújvárosban egyik jobbikos polgármester sem szigorított az eddigi intézkedéseken. Senki ne próbálja meg kijátszani a kijárási korlátozást - hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Kormányinfó Pluszban a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: ez az ünnep más, mint az eddigiek, ugyanakkor továbbra is életeket menthetünk azzal, ha nem utazunk el és otthonunkban maradunk. Operatív törzs: több mint tízezer szabálysértést észlelt a rendőrség a kijárási korlátozás megszegésével kapcsolatban. Hajléktalanokat költöztet Józsefvárosba Karácsony Gergely főpolgármester - írja a Magyar Nemzet. A napilap beszámolója szerint mintegy 71 fővárosi kézben lévő, üres lakást minősítenek át hajléktalanszállássá a Kőbányai úton. Varga Mihály pénzügyminiszter arra kért mindenkit, hogy húsvét ünnepén tudassa idős szeretteivel, nincsenek egyedül és szeretnék, ha minél hamarabb, minél gyorsabban találkozhatnának velük. A világjárvány a nemzedékek közötti szolidaritásra és arra tanít, hogy felelősek vagyunk egymásért - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek húsvét alkalmából. Az idei húsvétot végigkíséri a járvány miatti szorongás, de ünnepelni fogunk, ahogy lehet - mondta Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke. A világot megrázó válság radikális változásra kell késztessen, hogy a járvány elmúltával ne ott folytassuk az életünket, ahol a kitörése előtt abbahagytuk - mondta Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke húsvét alkalmából. A kormány gazdaságvédelmi csomagja jogos reményt adhat arra, hogy el tudjuk kerülni a legnagyobb rosszat, a teljes leállást – mondta Bogár László közgazdász a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A kormány és a főváros megállapodása a színházak működéséről egy nagy háborút előzött meg - mondta Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma világszerte 96 432-vel nőtt és elérte az 1 698 416-ot a világon. A Covid-19 nevű betegségben 102 764-en vesztették életüket, a gyógyultak száma 376 677. Sem Tirol tartomány, sem pedig Ischgl vezetése nem követett el mulasztást -mondta Werner Kurz, Ischgl polgármestere. A település vezetését azzal vádolják: felelős azért, hogy Európa jelentős részében elterjedt a koronavírus. Romániában először emelkedett 500 fölé az egy nap alatt észlelt új koronavírus-fertőzések száma. A két legnagyobb észak-macedón párt vezetője interjút adott egy fertőzött újságírónak, ezért két hétig önkéntes elkülönítésbe vonultak. A boszniai határon felháborodást és torlódást okozott, hogy minden hazatérőt kötelezően karantén alá helyeznek. Ukrajnában egy nap alatt négy új esettel, 73-ra nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, az igazolt fertőzötteké pedig 308-cal 2511-re - közölte az egészségügyi minisztérium. Csehországban reggel 5735 koronavírus-fertőzöttet tartottak nyilván, ami 146-al több, mint pénteken. A növekmény jóval alacsonyabb, mint az előző heti napi 253-as átlag. Olaszországban az elmúlt egy nap alatt 570-nel nőtt a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, összesen csaknem 19 ezren vesztették életüket a járvány következtében. Keddtől megnyitják a könyvesboltokat, az erdészeteket és a csecsemőcikkeket áruló üzleteket Giuseppe Conte olasz miniszterelnök bejelentése szerint, aki május 4-éig meghosszabbította az eddig érvényes összes többi járványügyi óvintézkedést és korlátozást. Spanyolországban tovább mérséklődik az új típusú koronavírus okozta halálozás mértéke, az elmúlt 24 órában 510-en veszítették életüket, 95-tel kevesebben, mint egy nappal korábban. Franciaországban a regisztrált betegek szám meghaladta a 90 ezret, a koronavírus-járványnak már több mint 13 ezer halálos áldozata van. A legénység ötven tagjának pozitív lett a koronavírus-tesztje a Charles De Gaulle francia atommeghajtású repülőgép-hordozón. A koronavírus-fertőzések számának növekedését jelző görbe töretlenül emelkedik Belgiumban, ahol meghaladta a 28 ezret az igazolt esetek száma. Hollandiában egy nap alatt mintegy 1500-zal, Luxemburgban 108-cal emelkedett a jelentett esetek száma. Nagy-Britanniában az elmúlt 24 órában 980-an vesztették életüket a fertőzés következtében, csaknem 9 ezerre emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma. Kínai orvosokat és védőfelszerelést szállító repülőgépek érkeznek az orosz fővárosba, a szakembereket a moszkvai önkormányzat hívta meg az új koronavírus elleni küzdelem megsegítésére. Törökországban egy nap alatt 4747-re nőtt az új típusú koronavírussal diagnosztizáltak száma, több mint 47 ezer fertőzöttet tartanak nyilván, 1006 ember vesztette életét a járvány miatt. Mintegy 465 ezer fertőzöttet tartanak nyilván az Egyesült Államokban, a járványban elhunytak száma meghaladja a 16 ezret. Donald Trump amerikai elnök megismételte, hogy készen áll a koronavírus-járvány miatt leállt gazdaság újraindítására, de hozzátette, hogy május elejéig még biztosan nem lehet enyhíteni az elrendelt korlátozásokat és megindítani a munkát. Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy kormánya vízumszankciókat tervez életbe léptetni azon országokkal szemben, amelyek elutasítják vagy túlzottan késleltetik az Egyesült Államokból visszaküldött emberek átvételét. Ismét felütötte a fejét az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban két nappal az előtt, hogy hivatalosan kihirdette volna a járvány végét. Oroszországban tűz ütött ki egy korrekciós telepen az Irkutszk megyei Angarszkban, ahol az őrizetesek megtámadtak egy alkalmazottat és zavargást robbantottak ki. Lezárják a Margitszigetet, az Óbudai-szigetet és a Római-partot minden nap reggel 8 és este 10 óra között hétfőig a koronavírus-járvány miatt. A Margitsziget lezárása miatt az ünnepi hosszú hétvégén módosul a 26-os, a 34-es és a 106-os autóbusz, valamint a 4-es és 6-os villamos közlekedése a fővárosban - közölte a BKK. Egy idős asszony holttestét találták meg Galgagután. A gyanú szerint bűncselekmény áldozata lett - tájékoztat a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint sok forgatókönyv létezik a Forma-1-es Magyar Nagydíjra vonatkozóan. Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke szerint szerették volna, ha a pályán dőlnek el a bajnokságok, de nem látták reális esélyét, hogy befejezzék az idényt.