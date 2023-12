Tovább csúszik az ígért sebességmérő kamerák kihelyezése Budapesten + videó

Első fokon öt év börtönbüntetésre ítélték azt a férfit, aki februárban ittasan, halálra gázolt egy villamosmegállóban várakozó 23 éves lányt Budapesten. A bíróság egyúttal végleges hatállyal eltiltotta a vádlottat a közúti járművezetéstől.

Júliusban pedig egy újabb gyorshajtó a szalagkorlátot átszakítva halálra gázolt egy kerékpárost az Árpád hídon.

Karácsony Gergelyék ezt követően döntöttek úgy, hogy városszerte traffipaxokat fognak felállítani.

A rendőrség levélben kért segítséget a főpolgármestertől négy darab traffibox kihelyezéséhez, amelyre hónapokig nem érkezett válasz.