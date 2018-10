Scholtz: merészek és megfoghatatlanok a Sargentini állításai

Problémásnak tartja a Sargentini jelentést a volt német védelmi miniszter. Rupert Scholz a Hír Televíziónak úgy nyilatkozott, hogy több merész kijelentés is szerepel a holland képviselő jelentésében a magyar jogállamisággal kapcsolatban.

„Hogyha valaki sérti a jogállamiságnak az elvét, az ellen fel kell lépni, de ezek nagyon merész kijelentések és nagyon megfoghatatlanok. Azt is figyelembe kell venni, hogy az EU szerződései a nemzeti sokszínűséget és a nemzeti identitást is őriznék és sok területen kell ,hogy legyenek egyéni lehetőségek az országoknak, hogy a saját útjukat járják és itt Magyarország tekintetében a nemzeti identitásnak az alapvető érveit úgy gondoljuk, hogy azt mondja, hogy nem tartották be ezeket az elveket”. – mondta el Rupert Scholtz korábbi német védelmi miniszter a Hír TV stúdiójában.

A teljes interjút a 19:30 órakor kezdődő Magyarország Élőben című műsorunkban láthatják.