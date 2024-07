Schmidt Mária: Ez egy nagyon veszélyes pillanata a világtörténelemnek + videó

Mindenki láthatja, hogy Orbán Viktor megtesz mindent, amit lehet és még annál is többet a béke érdekében. Nagyon-nagyon rossz dolog ez a háború, furcsa számomra, hogy sokan bagatellizálják ezt a kérdést, pedig mindenféle tekintetben kihat az életünkre. Nem is tudjuk felmérni, hogy ha majd egyszer vége lesz, akkor mennyi ideig fogja meghatározni a mindennapjainkat az a feltételrendszer, ami a háború után kialakul – mondta a Schmidt Mária történész professzor, a Terror Háza Múzeum és a XXI. Század Intézet főigazgatója a PestiSrácok.hu Mi kérdezünk című podcastjában, Huth Gergellyel beszélgetve.

