Schmidt Mária: Csurka István politikus író volt, aki tudatosan a magyarság ügyét képviselte + videó

Schmidt Mária főigazgató, XX. Század Intézet: "A rendszerváltoztatásról, a Kádár-rendszer utolsó időszakáról azonban nem lehet úgy beszélni, hogy Csurka Istvánról ne beszéljünk. Túl nehéz súlyú volt ahhoz, túlságosan meghatározó volt az ő személyisége ahhoz, hogy ne hagyott volna mély nyomot azoknak az évtizedeknek az eseményeiben. Felmerül a kérdés és a bevezetőben is elhangzott és mindig is azóta is mondják, hogy író volt-e vagy politikus. Én azt gondolom, hogy Csurka István azoknak a politikus íróknak a szerepét vállalta magára tudatosan, akik a magyarságnak az ügyét képviselték."