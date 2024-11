Schmidt Mária: Amerikának kisebb gondja is nagyobb lesz annál, hogy a dollárbaloldalt támogassa + videó

Schmidt Mária hangsúlyozta: Donald Trump győzelménél rosszabb hírt nem is kaphatott volna a magyar ellenzék.

A Soros-komplexummal szembeni ellenérzések azért ott Trump környezetében, például Elon Musknál és a többieknél is megvan. Tehát, kisebb gondjuk is nagyobb lesz annál, mint hogy itt nálunk továbbra is folytassák a támogató, demokráciaféltő tevékenységüket, hogy így fejezzem ki magam, ez rossz hír az ellenzéknek, ez rossz hír azoknak, akik itt az ő szolgálatukba szegődtek. A baloldallal szemben Orbán Viktor viszont abszolút győztese az amerikai választásoknak.