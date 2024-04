Schiffer: Magyar Péter a kormánypropaganda és az O1G szerelemgyereke + videó

Megosztás itt:

Lentulai „tyű"-jére ki is fejtette:

„Itt megint csak azt tudom mondani, hogy tessék megenni azt, amit megfőztek”. Vagyis szerinte két jelenség tehet Magyar Péterről: „mind a rogáni propaganda, mind a 2018-2019 után végleg egy végletesen lebutított, O1G-re redukált ellenzéki propaganda”.

Február elején még sajnálta Magyar Pétert

Majd jött az érdekesség, amikor

arra terelődött a szó, hogy Schiffer saját bevallása szerint találkozott Magyar Péterrel, aki tanácsot kért tőle,

méghozzá február 2-án – vagyis pont akkor, amikor a K. Endre ügy kikerült a 444-re, s három nappal Magyar Péter első, vonatkozó Facebook-posztja előtt.

„Ez egy magántermészetű találkozó volt, nem politikai természetű, és engem megrendített” – fogalmazott az ügyvéd, aki semmilyen politikai következményre nem gondolt az ott hallottakkal kapcsolatban. Akkor úgy érezte, hogy egy „szolidaritásra váró, magánéletileg szerencsétlen helyzetbe keveredett emberrel találkoztam. Űzött vadként láttam őt akkor”.

Az ügyvéd szerint Magyar kapcsán „semmiféle ilyen kitervelt politikai koncepciót vagy valami furmányt, semmi ilyesmit nem érzékeltem”, és most is azt gondolja, hogy Magyar Péternek az eredeti motivációja az magántermészetű, és ő „tényleg így élte meg, hogy üldözték (...) És hogyha én ezzel nem is értek egyet, vagy vannak fenntartásaim a dolog valóságalapjával kapcsolatban, hogyha valaki ezt őszintén megéli, egy ponton túl azért ezt illik tiszteletben tartani akkor is, hogyha valaki ezt abszurdnak gondolja.”

Schiffer maga egyébként márciusban úgy fogalmazott, „sok mindent meg lehet tenni a politikában, de az, hogy valaki a hozzá legközelebb álló emberekről hangfelvételt készít, az olyan lojalitásproblémát vet fel, amelynek ki kéne hogy nyissa az emberek szemét”.

