Schiffer András kiakadt Gyurcsányra: „Miről beszélsz? Szerintem fuss neki még egyszer!”

ha én 2014-ben akár csak szóba álltam Vona Gáborral, vagy Novák Előddel, olyan nácizást kaptam Tőled is, kedves feleségedtől is és a szóvivődtől is, hogy a fal adta a másikat.

„Kedves Fletó! Nem lenne sportértéke felhánytorgatni, kinek a kormányzását követte az első és mindent meghatározó kétharmad, kinek a pártelnöke uszított a 2010-es kampányban a »kispártok« ellen, jóllehet, ha az LMP mellett az MDF is bent van, nincsen fideszes kétharmad, azt is hagyjuk, milyen fényes sikert aratott ez az összefogás-projekt, amit még mindig nem bírsz elengedni, legutóbb 2022. tavaszán, no meg – igaz, kicsiben – néhány hete is. Csupán egyetlen csúsztatásra szeretném felhívni becses figyelmedet:

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.