Schanda Tamás: Senki sem vitathatja el tőlünk '56 dicsőségét

November 4-e, nemzeti gyásznap van. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére és a szovjet csapatok bevonulásának 63. évfordulójára emlékezik az ország. Katonai tiszteletadás mellett Benkő Tibor honvédelmi miniszter jelenlétében felvonták, majd félárbócra engedték Magyarország nemzeti lobogóját az Országház előtt. KDNP: November 4-e mementó, amely azt bizonyítja, hogy a magyar nép még a legkilátástalanabb helyzetben is hajlandó és képes szembeszállni a világ legnagyobb erőivel is, hogy megóvja szabadságát. Wittner Mária a saját szenvedésein, harcain keresztül és a rendszerváltás utáni tevékenységével hozzájárult ahhoz, hogy ma Magyarország független ország legyen – mondta Németh Szilárd államtitkár az 1956-os halálraítéltről készített film beharangozóján. Az Országgyűlés újra Polt Péter választotta meg legfőbb ügyésznek. Alkotmánybíróvá választották Handó Tündét. Szalayné Sándor Erzsébet az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesévé választották. Klímavészhelyzet, stadionstop, faültetések és a Római parti mobilgát megvétózása - Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke a parlamentben ismételte meg Karácsony Gergely párttársa kampányígéreteit. „Karácsonnyal visszatér a Demszky-korszak és már csak Hagyó Miklós parizere hiányzik” - így reagált a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára Szabó Tímea felszólalására. Dömötör Csaba hangsúlyozta: az ellenzéki városvezetés olyan döntésekre készül, amelyeket a kampányukban elhallgattak. A baloldali polgármesterek nem említették, hogy nem támogatják a budai szuperkórház létrejöttét és nem lehet majd szobra Szent Istvánnak sem a Szent-István parkban – mondta Dömötör Csaba. Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője szerint az ország vezetése korrupt, eltörli a szolidaritást és megfélemlíti az embereket. Az MSZP a sajtószabadság pusztulásáról beszél, miközben a legnézettebb és legolvasottabb médiumok az ellenzék vitorlájába fújják a szelet - mondta a szocialisták frakcióvezetőjének kijelentései kapcsán az Emmi parlamenti államtitkára. Rétvári Bence hangsúlyozta: ha a Tóth Bertalan által felvázolt jogbizonytalanság igaz lenne, akkor nem jönne ennyi befektető hazánkba és nem fejlődne a gazdaság. Orbán Viktor miniszterelnök levélben gratulált Karácsony Gergely főpolgármesternek megválasztásához, egyúttal meghívta arra a kormányülésre, amelyen a budapesti fejlesztések jövőjéről is tárgyalnak. Jogerőssé vált, hogy vasárnap tíz településen kell megismételni az önkormányzati választást - derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. A helyi választási irodák a helyben szokásos módon tájékoztatják az érintett választópolgárokat erről. Eljött az ideje, hogy megkeressük az euró csapdájából kivezető utat - írta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a brit Financial Times pénzügyi lapban megjelent cikkében. Az MNB elnöke szerint az európai közös deviza egyáltalán nem tekinthető „normálisnak”, mivel bevezetésének szinte egyetlen előfeltétele sem teljesült. Gréczy Zsolt, a Demokratikus Koalíció frakciószóvivője arra szólította fel Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy kormánya haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat az euró bevezetéséről. Gyurcsányék kormányzása alatt nemhogy az euró bevezetésére nem volt semmi esély, hanem csőd előtt állt az ország – emlékeztetett a Fidesz. Már nyomtatott formában is elérhető a Magyar Állampapír Plusz - közölte Paulin Ildikó, a Magyar Posta szóvivője. A Mol 9,57 százalékos részesedést vásárolt az azerbajdzsáni ACG olajmezőben és 8,9 százalékos részesedést a Baku-Tbiliszi-Ceyhan olajvezetékben - a megállapodás értéke 1,57 milliárd dollár. Indul az Agrárminisztérium Országfásítási Programja, a most kezdődő ültetési szezonban az állami erdőgazdaságok saját területeiken több mint 550 hektár új erdőt telepítenek, ehhez kétmillió facsemetét és csaknem 100 tonna makkot használnak fel. Az állam megvásárolta a brit–osztrák Hirtenberger Defence Systems nevű hadiipari céget - a társaság 160 éve foglalkozik tüzérségi eszközök, valamint lőszerek fejlesztésével, gyártásával. Nagykanizsán nyitotta meg nemzetközi szinten legnagyobb gyártóüzemét az ipari professzionális tisztítógépeket gyártó dán Nilfisk. Németország a legfontosabb gazdasági partnere Magyarországnak, és számos területen stratégiai szövetségese is - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután tárgyalt Budapesten Heiko Maas német külügyminiszterrel. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadta Joao Baptista Borges angolai energia- és vízügyi minisztert. A találkozón aláírták a két ország közötti energetikai és vízügyi együttműködési szándéknyilatkozatot. Magyarország továbbra is kitartóan támogatja a délkelet-európai országok transzatlanti integrációját - jelentette be az Országgyűlés elnöke. Kövér László hozzátette: Magyarország a szuverén működésre képes nemzetállamok mellett erős Európai Unióban érdekelt, ami a biztonság, stabilitás zálogát jelenti. A brutális módszereiről ismert nigériai maffia is megjelent Olaszországban, és haszonélvezője a migránsok Európába való csábításának - írja a Magyar Nemzet. A lap a Vox News olasz portált idézi, amely szerint a nigériai kormány már évekkel ezelőtt figyelmeztetett, hogy a bűnbandák uszályokon szállítják katonáikat Európába. Húsz éven belül meghaladja az egyharmadot a bevándorlók és bevándorló származásúak aránya Németországban - mondta Herbert Brücker, a szövetségi munkaügyi hivatal munkaerőpiaci és foglalkoztatási kutatóintézetének vezető migrációs szakértője. Egy migráns kitoloncolása Ausztriából 16 700 euróba (5,5 millió forint) kerül a belügyminisztérium nyilvánosságra került adatai szerint. Együtt kell működni a szuverenistákkal az Európai Unióban - jelentette ki Margrethe Vestager versenypolitikáért felelős uniós biztos a La Repubblica című olasz lapban megjelent interjúban. 1956 az igazság és a szabadság mindenekfelettiségéről szólt - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselő Brüsszelben. Bizalmat szavazott a kétkamarás román parlament együttes ülése a jobbközép Nemzeti Liberális Pártot vezető Ludovic Orban kormányának. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség felelős kormányzásra számít, és elvárja a magyar közösség iránti tiszteletet a Ludovic Orban vezetette új román kormány részéről – mondta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Hűséget esküdött az Iszlám Állam szomáliai csoportja a terrorszervezet új vezetőjének, akit Abu Bakr al-Bagdadi halála nyomán neveztek ki a szervezet élére. Mintegy 70 emberrel végzett egy holland légicsapás 2015-ben Irakban, az áldozatok között az Iszlám Állam nevű terrorszervezet tagjai mellett civilek is voltak - közölte a hágai védelmi minisztérium. Nyolc embert vettek őrizetbe Vietnamban az essexi „halálkamion” ügyében folyó nyomozással összefüggésben - jelentette a VNA vietnami hírügynökség. Új választások megtartását szorgalmazza a bolíviai ellenzék elnökjelöltje, Carlos Mesa, azt állítva, hogy csak így lehet kivezetni az országot abból a válságból, amelyet a szocialista Evo Morales október végi vitatott újraválasztása váltott ki. Iraki tüntetők tucatjai rohanták meg Irán konzulátusát a síiták szent városának számító Kerbelában - az iraki biztonsági erők megöltek három tiltakozót. Az iraki tüntetések kezdete óta már több mint 250 ember vesztette életét a kormányt támogató félkatonai csoportok és a tüntetők összetűzése során. Az Amnesty International szerint százakat gyilkoltak meg a bangladesi hatóságok bírósági ítélet nélkül végrehajtott kivégzések keretében a tavaly indított kábítószer-ellenes kampány örve alatt. Kifosztották a délnyugat-franciaországi Oloron-Sainte-Marie település katedrálisát. Az UNESCO világörökségi listáján szereplő templomból a betörők liturgikus tárgyakat - kelyheket és monstranciákat - vittek magukkal. Kalózok fogságába esett egy norvég tulajdonú teherhajó kapitánya és a legénység 8 tagja Benin partjainál - sajtóinformációk szerint a legénység tagjai Fülöp-szigeteki állampolgárok. Tovább fokozódhat a Brazília partjait sújtó olajszennyeződés - hangsúlyozta Jair Bolsonaro brazil elnök. A brazil hatóságok először július 29-én mutatták ki az olajszennyeződést, ami azóta már kétezer kilométernyi partszakaszt érint. November 7-re és 8-ra újabb sztrájkot hirdetett a Lufthansa légitársaságnál a német légiutas-kísérők független szakszervezete. Holtan találtak egy 85 éves asszonyt szalonnai otthonában - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés gyanúja miatt indított eljárást. Vádat emeltek egy zalaegerszegi férfi ellen, miután 14 éves gyermeke - könnyebb sérülést szenvedve - véletlenül állon lőtte magát a férfi engedély nélkül tartott légpuskájával - közölte a Zala Megyei Főügyészség. Két órán belül három migránscsoportot, összesen 19 illegális migránst tartóztattak fel a rendőrök Bács-Kiskun megyében - a férfiak mindegyike szír állampolgárnak vallotta magát. A gyanú szerint hulladéktároló konténereket gyújtott fel több esetben is Zalaegerszegen az a 24 éves férfi, akit a rendőrök a hétvégén vettek őrizetbe. Több megyére és a fővárosra is másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a várható sok eső miatt keddre. Ideiglenesen Osztermájer Gábor irányítja a labdarúgó NB I-ben szereplő Paksi FC csapatát, amelynek vezetőedzőjét, Tomiszlav Szivicset menesztették. A Puskás Aréna jövő pénteki nyitómérkőzésén Dibusz Dénes véd majd Uruguay ellen - mondta Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.