Sauska a csúcson! – Hét arannyal tarolt az év borászata díjon: kik előzték meg a 100-as listán az eszenciát?

Megosztás itt:

A Winelovers Wine Awards nemzetközi borverseny idén is megrendezte a vakkóstolót, ahol a zsűri Közép- és Kelet-Európa borai közül választotta ki a legjobbat. A szombati Winelovers 100 Nagykóstolón kihirdetett eredmények szerint az abszolút győztes a Sauska Pincészet lett, amely hét aranyérmével érdemelte ki Az év borászata címet.

A Grand Gold mámora és a 100-as lista csúcsa

A versenyen nem volt korlátozva az érmek száma, így összesen 193 aranyérem született a 1063 nevezett tétel közül. A Winelovers 100 – A 100 Legjobb Magyar Bor magazinba csak aranyérmes borok kerülhettek be, ám a legnagyobb rangot a 95 pont feletti Grand Gold díj képviseli. Ilyen elismerést hat magyar bor kapott.

A 100-as lista első helyezettje és egyben a Legjobb édes bor a Grand Tokaj Terroir Selection Amforában Érlelt Tokaji Eszencia 2013 lett. Ezt követte a dobogón a Préselő Aszú 2016, harmadikként pedig meglepetésre egy pezsgő, a Kreinbacher Birtok Egoiste Magnum tradicionális pezsgő áll. A többi fontos kategóriában is megszülettek a győztesek:

Legjobb tradicionális pezsgő: Kreinbacher Birtok Egoiste 2017 Magnum

Legjobb reduktív fehérbor: Kancellár Birtok Nagy-Somlói Cuvée SomlAI 2021

Legjobb tanninhangsúlyos vörösbor: Bock Pincészet 2012-es Capella Cuvée.

Forrás: MTI

Fotó: Canva