Sargentinivel pózol a kormánykritikus lap főszerkesztője

Közös fotót rakott ki közösségi oldalára Judith Sargentinivel az átlátszó.hu főszerkesztője, Bodoky Tamás. A kép aláírásában az áll, hogy az „egy sztárfotó” – számol be az Origo.

A Magyar Idők pedig arra emlékeztet, hogy a Magyarországot elítélő jelentéséhez a zöldpárti politikus – mások mellett – huszonkilenc nyíltan kormánykritikus szervezet állításait használta fel; köztük volt az átlátszó.hu is. Bodoky Tamás azóta magyarázatot is fűzött a képhez, azt írja, hogy semmiről sem egyeztettek a jelentéstevővel, véletlenül találkozott Sargentinivel. Hozzátette: megköszönte neki a magyar jogállamiság érdekében végzett munkáját és közös fotót is kért.

(Kezdőkép: facebook.com/bodoky)