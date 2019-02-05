Sargentini hivatkozási alapját csak utólag tették közzé

2019. FEBRUÁR 5., KEDD
LEMONDOTT A MOMENTUM PÉNZÜGYI VEZETÕJE, GYÕRFFY ZOLTÁN ÍRJA A FIGYELÕ.
GYÕRFFY AZZAL INDOKOLTA TÁVOZÁSÁT, HOGY A MOMENTUM NEM ÉRETT MEG EGY TELJES PÉNZÜGYI ÁTVILÁGÍTÁSRA.
AZ ÁSZ ÉV ELEJÉN KÖZLEMÉNYBEN TUDATTA, HOGY A MOMENTUM ÉRDEMBEN NEM TUD ELSZÁMOLNI KAMPÁNYKÖLTÉSEIVEL.
AZ IDÉN 150 MRD FORINTOT FORDÍT A KORMÁNY A MAGYAR FALU PROGRAMRA KÖZÖLTE GYOPÁROS ALPÁR KORMÁNYBIZTOS.
KONZULI KÉPVISELETET NYITOTT MIAMIBAN MAGYARORSZÁG, AMELYET SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER AVATOTT FEL.
BALLAI ATTILA LESZ A SZERDÁN ÚJRAINDULÓ MAGYAR NEMZET FÕSZERKESZTÕJE MAGYAR IDÕK.
MOSZKVÁBÓL MAGYARORSZÁGRA KÖLTÖZTETI SZÉKHELYÉT A NEMZETKÖZI BERUHÁZÁSI BANK.
KSH: HAT SZÁZALÉKKAL NÕTT A KISKERESKEDELMI FORGALOM 2018-BAN, A 2017-ES ADAT 5,4 SZÁZALÉK VOLT.
EMMI: 6 ÉV ALATT MINTEGY FELÉRE, 44%-KAL CSÖKKENT A NEM MEGFELELÕ FÛTÉSSEL RENDELKEZÕ HÁZTARTÁSOK SZÁMA MAGYARORSZÁGON.
CSÜTÖRTÖKÖN TÁRGYAL A HÁZBIZOTTSÁG ARRÓL, HOGY A TÚLÓRATÖRVÉNY ELFOGADÁSÁNAK NAPJÁN TÖRTÉNTEK MIATT MILYEN BÜNTETÉST KAPJANAK AZ ELLENZÉKI KÉPVISELÕK HVG.HU.
A KÉPVISELÕKET A TISZTELETDÍJUK CSÖKKENTÉSÉVEL BÜNTETNÉK AZ ELÕTERJESZTÉS SZERINT.
NAV: FEBRUÁR KÖZEPÉIG MINDENKI MEGKAPJA A TAVALYI JÖVEDELME UTÁN A MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁSOKAT.
BAKONDI GYÖRGY: TÖBB MINT HÉTSZÁZ MIGRÁNST FOGTAK EL JANUÁRBAN A SZERB-MAGYAR HATÁRON, A LEGTÖBBEN JÁRMÛVEKBEN BÚJTAK MEG M1.
FOLYAMATOSAN NÕ A FOGÁSZATI ALAPELLÁTÁS FINANSZÍROZÁSA: 2010-BEN 22,644 MRD FT VOLT, AZ IDÉN PEDIG MÁR 32,895 MRD FT MAGYAR HÍRLAP.
KIGYULLADT EGY 8 EMELETES LAKÓÉPÜLET ÉJJEL PÁRIZSBAN, A TÛZBEN 10 EMBER MEGHALT, KÖZTÜK EGY KISBABA, ÉS MINTEGY NEGYVENEN MEGSÉRÜLTEK.
A GYANÚ SZERINT A TÜZET EGY RÉSZEG LAKÓ OKOZTA, MERT ÖSSZEVESZETT A SZOMSZÉDJÁVAL. A NÕT ÕRIZETBE VETTÉK.
HASZNOSNAK NEVEZTE SZERGEJ LAVROV OROSZ KÜLÜGYMINISZTER AZ AFGANISZTÁNI RENDEZÉSRÕL MOSZKVÁBA ÖSSZEHÍVOTT KONFERENCIÁT.
ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDET TART DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK EURÓPAI IDÕ SZERINT SZERDA HAJNALI 3 ÓRAKOR.
THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK CSÜTÖRTÖKÖN BRÜSSZELBE LÁTOGAT, HOGY A BREXITRÕL EGYEZTESSEN JEAN-CLAUDE JUNCKERREL - KÖZÖLTE A TESTÜLET SZÓVIVÕJE.
89-EN REGISZTRÁLTATTÁK MAGUKAT JELÖLTKÉNT A MÁRCIUS 31-I UKRAJNAI ELNÖKVÁLASZTÁSRA, KÖZTÜK A JELENLEGI ELNÖK PETRO POROSENKO IS.
CSÕDELJÁRÁST KÉRT MAGA ELLEN A GERMANIA NÉMET LÉGITÁRSASÁG, ÉS AZONNALI HATÁLLYAL BESZÜNTETI TEVÉKENYSÉGÉT.
LELEPLEZÕDÖTT A BRÜSSZELI BEVÁNDORLÁSPÁRTIAK HAZUGSÁGA MONDTA SZIJJÁRTÓ PÉTER BRÜSSZELBEN.
SZIJJÁRTÓ: BÁR "AZZAL ALTATTAK MINKET", HOGY A MIGRÁCIÓS CSOMAG NEM LESZ KÖTELEZÕ, EL AKARJÁK FOGADTATNI AZT.
UNIÓS TISZTSÉGVISELÕ: SOSEM VOLT ENNYIRE VALÓSZÍNÛ A MEGEGYEZÉS NÉLKÜLI BREXIT.
AZ EURÓPAI ORSZÁGOK TÖBBSÉGE HÉTFÕN ELISMERTE JUAN GUAIDÓT VENEZUELA IDEIGLENES ELNÖKEKÉNT.
HITELESSÉGÉNEK MEGÕRZÉSE ÉRDEKÉBEN AZ ENSZ NEM VESZ RÉSZT SEMMILYEN TANÁCSKOZÁSON, AMELYET A VENEZUELAI VÁLSÁGRÓL TARTANAK - KÖZÖLTE A FÕTITKÁR.
AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORISTÁI 6-12 HÓNAPON BELÜL ÚJRA ERÕRE KAPHATNAK ÍRTA JELENTÉSÉBEN AZ AMERIKAI VÉDELMI MINISZTÉRIUM.
NÉMETORSZÁG 2021-IG 110 MILLIÓ EURÓVAL TÁMOGATJA A KATONAI TÁMASZPONTOK FEJLESZTÉSÉT LITVÁNIÁBAN - JELENTETTE BE A NÉMET VÉDELMI MINISZTER HÉTFÕN.
VÁDAT EMELTEK A PARNDORFI HALÁLKAMION EMBERCSEMPÉSZ BANDÁJÁNAK BOLGÁR TAGJA ELLEN.
A VÁDIRAT SZERINT Õ TOBOROZTA ÉS HOZTA MAGYARORSZÁGRA A BOLGÁR SOFÕRÖKET, DE A 71 HALÁLOS ÁLDOZATTAL JÁRÓ SZÁLLÍTÁSBAN NEM VETT RÉSZT.
KÉT AUTÓ ÖSSZEÜTKÖZÖTT AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN KISKUNFÉLEGYHÁZA TÉRSÉGÉBEN, EGY NÕ MEGHALT, KETTEN MEGSÉRÜLTEK.
KAMIONNAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ SZÉKESFEHÉRVÁR KÖZELÉBEN, A BALESETBEN KETTEN MEGHALTAK, KETTEN SÚLYOSAN MEGSÉRÜLTEK.
FÉL ÉVVEL MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A BRÓKER MARCSIKÉNT ISMERT DOBRAI SÁNDORNÉ ELÕZETES LETARTÓZTATÁSÁT NÉPSZAVA.
A KUN-MEDIÁTOR KFT. EGYKORI VEZETÕJE PIRAMISJÁTÉKKAL CSALT KI PÉNZT ÜGYFELEITÕL, AKIKNEK ÖSSZESEN 12 MRD FT KÁRT OKOZOTT.
HÁROM EMBERT SZÁLLÍTOTTAK KÓRHÁZBA SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS GYANÚJÁVAL EGY GYÕRI LAKÁSBÓL.
TÍZ EMBER BÛNÖSSÉGÉT MONDTA KI A VÖRÖSISZAPPER MEGISMÉTELT ELSÕFOKÚ ELJÁRÁSÁBAN A GYÕRI TÖRVÉNYSZÉK.
AZ ELSÕ- ÉS A MÁSODRENDÛ VÁDLOTTAT, A MAL ZRT. VOLT VEZÉRIGAZGATÓJÁT ÉS MÛSZAKI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESÉT LETÖLTENDÕ SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTÉK.
VÁDAT EMELT A CSONGRÁD MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG CZEGLÉDY CSABA ÉS TÁRSAI ELLEN 6 MILLIÁRDOS ADÓCSALÁS MIATT.
FELÚJÍTJA MÁJUSTÓL BUDAPESTEN A SZENTENDREI ÚT EGY RÉSZÉT A BKK, A MUNKÁLATOK IDEJÉN BÉKÁSMEGYER FELÉ EGYIRÁNYÚ LESZ AZ ÉRINTETT ÚTSZAKASZ.
BKV: A DÓZSA GYÖRGY ÚTI METRÓMEGÁLLÓBAN FOLYTATÓDIK A 3-AS METRÓ FELÚJÍTÁSA KERETÉBEN AZ ÁLLOMÁSOK FÜSTPRÓBÁJA.