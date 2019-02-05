2019. február 5.,
kedd, Ágota, Ingrid napja

Sargentini hivatkozási alapját csak utólag tették közzé

Hír TV

2019. február 5., kedd 16:28

Utólag került fel az amszterdami egyetem jogi karának a honlapjára az a forgatási kérelemre vonatkozó dokumentum, aminek hiányára hivatkozva nem engedték forgatni az Echo TV stábját Judith Sargentini előadásán. Az intézmény európai jogi tanszékének docense az újságírók kizárását azzal magyarázta, hogy az érvényes regisztráció ellenére sem rendelkeztek az egyetem sajtóosztályának külön engedélyével. Cseres Katalin a Klubrádióban arra is hivatkozott, hogy az előadást nem Sargentini szervezte. Az uniós zöldpárti politikus rendezvényéről a stábot biztonsági őrökkel távolították el.

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