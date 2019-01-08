2019. január 8.,
kedd, Gyöngyvér napja

Sargentini a magyar ellenzékkel Brüsszelben

Hír TV

2019. január 8., kedd 18:02

Judith Sargentinivel kart-karba öltve tüntettek Brüsszelben a magyar ellenzéki pártok képviselői.

Forrásokat vonna el az unió azoktól a tagországoktól, ahol a jogállamiság működésében zavarokat észlel.

Elkezdődött az előválasztási harc a főpolgármester-jelöltségért a balliberális oldalon.

Ezekről is szó lesz a Hír TV Magyarország élőben című műsorában 19.30-tól.

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