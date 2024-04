Sára Botond: Józsefvárosban a hajléktalanhelyzet tarthatatlanná vált

Megosztás itt:

Mostantól a választás napjáig fizetés nélküli szabadságon vagyok a főispáni tisztségemben. Amennyiben megnyerem a választást, abban az esetben nyilvánvalóan összeférhetetlenség áll majd fenn, így október elsejétől lemondok a kormányhivatal vezetéséről – húzta alá a Magyar Nemzetnek Sára Botond főispán. A Fidesz józsefvárosi polgármesterjelöltje felidézte:

Józsefváros 2019 előtt a legdinamikusabban fejlődő budapesti kerület volt.

Akkoriban nemzetközi lapok is arról számoltak be, hogy a VIII. kerület olyan pozitív változáson ment át az előző tíz évben, hogy turisztikai desztinációként is ajánlották.

Mind a biztonságérzet, az élhetőség, mind a város fejlődése szempontjából felfelé ívelő pályán volt a kerület. Józsefváros óriási jövő előtt állt, mi 2019-ben úgy mentünk neki a választásnak, hogy nagyon komoly ter­veink voltak, hogy a kerületet lehet még feljebb emelni – emlékezett vissza az öt évvel ezelőtti helyzetre az egykori polgármester.

Egyetlen ígéretet tartott be a baloldal

Most azt látom, hogy legatyásodott a kerület, az általunk felújított közterek, épületek állaga romlik. Nagyon komoly probléma van a közbiztonsággal, koszosak az utcák, a hajléktalanhelyzet tarthatatlanná vált. Az öt évvel ezelőtti kampányban a jelenlegi polgármester nagyon sok mindent megígért. Pikó azt mondta, hogy van 1100 üres bérlakás, amit a ciklusban majd felújítanak, évente ötezer négyzetméterrel bővítik a zöldfelületet, a köztisztaságra addig szánt forrást pedig megduplázzák.

Gyakorlatilag szinte csak olyanokat ígért, amelyek esetében előre borítékolható volt: biztos nem fogja betartani.

Egyetlen ígérete volt, amit betartott: közterületi illemhelyeket telepítettek, amelyek azonban szinte egytől egyig munkaterületi toi-toi vécék. Ezek is inkább problémát okoznak, mint hasznot hoznak

– foglalta össze a kerületi problémákat Sára Botond, hozzátéve: a nyilvános vécék drogosok, hajléktalanoknak és prostituáltak tanyáivá lettek.

Felidézte: Pikó a hajléktalanhelyzettel kapcsolatban azt ígérte, hogy megoldja a problémát, ehhez képest a közterületen még több hajléktalan van, mint korábban bármikor.

Szigorú rendeleteinket, amelyek a rend irányába hatottak, és felhatalmazást, jogalapot adtak a rendőrségnek vagy akár a közterület-felügyeletnek, hogy a hajléktalanokat a hajléktalanszállóra vigyék, Pikó hatályon kívül helyezte. Jelenleg gyakorlatilag mindenki azt csinál a kerületben, amit akar, a rendetlenség teljesen indokolatlan feszültséget okoz – mondta. Sára Botond emlékeztetett: a kampányban Pikó András egy dologban nyilvánult meg, hogy jó kapcsolatokat ápol a hajléktalanellátókkal.

Miután hatalomra került, ezt nem a probléma megoldásában kamatoztatta, hanem inkább az önkormányzat pénzét osztogatja ezeknek a szervezeteknek.

