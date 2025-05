Sára Botond: a főváros költségvetése már elfogadásakor megsemmisült

Megosztás itt:

Csütörtöki Facebook-bejegyzésében Sára Botond azt írta: a rákosrendezői telekvásárlásról szóló fővárosi döntést megelőzően is jelezte, hogy az ügy megfontolandó, mert olyan nagy vállalás, ami veszélyeztetheti a város pénzügyi helyzetét és működését.

A Magyar Államkincstár inkasszója jogszerű volt - folytatta-, hiszen bíróság nem mondta az ellenkezőjét. Bár biztosan nem tudjuk, csak Karácsony Gergelytől hallottuk, hogy bírósághoz fordult az ügyben, bár önmagában a bírósághoz fordulásnak, a keresetlevél beadásának nincs halasztó hatálya - emelte ki.

Azt, hogy mi törvényes és mi nem, arról bárkinek lehet véleménye, de végül is a bíróság dönti el, amit korábban többször is megtett, nem a fővárosi önkormányzat javára. A Kúria mostani döntése is egyértelmű és világos: a főváros költségvetése törvényellenes.

A főváros költségvetésének pontos állapotát a főpolgármester látja, már csak annak jogszabályellenes mivolta miatt is elkerülhetetlen a módosítása, aminek a bíróság döntése értelmében legkésőbb június 30-ig meg kell történnie - fogalmazott a főispán.

Forrás: MTI

Fotó: MTI