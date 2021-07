Sapkát és pulóvert rabolt

Mi Magyarországon úgy gondoljuk, hogy a gyermekek szexuális nevelésének joga kizárólag a szülői házra tartozik - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. Kövér László az elmúlt tizenkét év egyik legfontosabb törvényének tartja a pedofilellenes törvényt. A házelnök a Mandinernek adott interjújában hangsúlyozta: Magyarország az unió tagja marad, ameddig az össze nem omlik. Deutsch Tamás nem tartja kizártnak, hogy a Covid-válság utáni helyreállítási tervben foglalt uniós támogatást nem kapja meg időben Magyarország. A Fidesz EP-képviselője a Magyarország élőben című műsorunkban azt mondta, a magyar baloldal évek óta mindent megtesz azért Brüsszelben, hogy kevesebb pénz érkezzen az Európai Uniótól. Az elmúlt napon meghalt 5 beteg, és újabb 55 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Több mint 5,5 millió embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 126 133-an már a második adag vakcinát is megkapták. Újabb 260 ezer adag Pfizer-BioNTech-vakcina érkezett a héten Magyarországra, így az amerikai-német gyártó már 6,3 millió adag oltóanyagot szállított az országba. Van fegyverünk a koronavírus ellen, de aki nincs beoltva, annak van oka félni – figyelmeztetett Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Magyarország élőben című műsorunkban. A legutóbbi hat után most újabb hét olyan jogszabályt fogadott el a kormány, amely lehetővé teszi, hogy a magyar gazdaság Európában a leggyorsabban induljon újra - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A vártnál több cég jelezte beruházási szándékát, ezért megduplázzák a Nagyvállalati beruházási támogatás idei keretösszegét, 25 milliárd forintról 50 milliárd forintra - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Ötvenezernél többen kérték már az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását - tájékoztatott Bodó Sándor államtitkár. Folyamatos a kormányablak-hálózat fejlesztése és bővítése, a tervek szerint ez év végére 317-re nő az ilyen integrált kormányzati ügyfélszolgálatok száma - mondta György István államtitkár. A magyar templomfelújítási programban Bács-Kiskun megyében 826 millió forintból 46 településen 63 templom, imaház, közösségi ház, illetve lelkészi otthon újulhat meg - közölte Soltész Miklós államtitkár. Ötvenmilliárd forintos keretösszeggel újabb pályázatot hirdettek kisebb kertészeti üzemek technológiai megújítására - jelentette be Nagy István agrárminiszter. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság azt akarja, hogy az LMBTQ-aktivistákat beengedjük az iskolákba és az óvodákba - mondta a magyar miniszterelnök Belgrádban, miután Aleksandar Vucic szerb államfővel találkozott. Orbán Viktor közölte: Magyarország és Szerbia számíthat egymásra, Magyarország minden támogatást megad Szerbiának az európai uniós tagság elnyeréséhez, és ha Magyarországnak lesznek nehézségei, számíthat Szerbiára. A nyugat-balkáni térség stabilitásának kiépítésében fontos szerepet vállalt Magyarország, mi ezért nagyon hálásak vagyunk - hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb elnök. A Magyarország és Szerbia közötti kiváló kapcsolatok kiépítésében végzett kiemelkedő szerepéért a Szerb Zászló Rendjének Első Fokozatával tüntette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert Aleksandar Vucic szerb elnök. Az Európai Parlament képviselői állásfoglalást fogadtak el, amelyben üdvözlik az EU globális emberi jogi szankciórendszerének létrehozását, ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a korrupciót is e rendszer keretében kellene büntetni. A koronavírus-fertőzöttek száma 185 millió, a halálos áldozatoké 4 millió világszerte. Ukrajnában egy nap alatt mintegy hatszáz új koronavírusos beteget jegyeztek fel. Már egy hete emelkedik az új igazolt koronavírus-fertőzöttek napi száma Csehországban. Németországban is egyre inkább kiszorítja az új típusú koronavírus első változatait a delta jelzésű mutáció, az új fertőződések csaknem kétharmada ennek a variánsnak tulajdonítható. Megkezdődik a 12 és 16 év közöttiek koronavírus elleni beoltása Észak-Macedóniában, a fiatalok a Pfizer/BioNTech oltóanyagát kapják meg. A koronavírus-járvány újabb hulláma miatt rendkívüli állapotot hirdet a japán kormány negyven napra Tokióban; ebben az időszakban tartják meg a nyári olimpiai játékokat a japán fővárosban. Dél-Koreában minden eddiginél több koronavírussal fertőzött beteget regisztráltak egy nap alatt. Tádzsikisztán a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetéhez fordult segítségért Afganisztánnal közös határa védelméhez. A haiti rendőrök tűzharcba keveredtek egy zsoldososztaggal, amely feltehetően meggyilkolta Jovenel Moise elnököt, a csoport négy tagját megölték, kettőt őrizetbe vettek - közölte helyi idő szerint az ország rendőrfőnöke. Válságos állapotban Floridába szállították a meggyilkolt haiti elnök feleségét - közölte a floridai média. Befejezték a mentőcsapatok a kutatást a túlélők után a két hete összeomlott floridai toronyház romjai között. Nagy erejű robbanás történt, és tűz ütött ki egy horgonyzó konténerhajón Dubaj kikötőjében. Egy 1996-os, a Vas megyei Gersekaráton elkövetett gyilkosság gyanúsítottját fogták el a rendőrök. Jogerősen tizenöt év fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla azt a Jász-Nagykun-Szolnok megyei férfit, aki fenyegetéssel többször is szexuális cselekményre kényszerített egy kisfiút. Elfogták a rendőrök egy embercsempész csoport két tagját. Három nap alatt 33 szabályszegő gépjárművezetővel szemben intézkedtek a rendőrök az autópályákon. Kisteherautó gázolt halálra egy kerékpárost Esztergomban. Egy négyhónapos csecsemő megsérült, miután egy férfi kockakővel bedobta egy busz ablakát Budapesten. A férfit, aki már többször dobált meg buszokat, elkapták. A hétvégén rendezik a 36. Telekom Vivicittá városvédő futást, emiatt jelentős változásokra és korlátozásokra kell készülni Budapesten, kiemelten a Margitszigeten, az Árpád hídon, a Margit hídon és a budai rakpartokon. Labdarúgó-Eb, elődöntő: Anglia - Dánia 1:1, hosszabbítás után 2:1 A vegyes összetételű magyar 4x100-as gyorsváltó bronzérmes lett a Rómában zajló junior úszó Európa-bajnokságon. Az idei Giro d'Italia összetettjét három napon át vezető Valter Attila rajtoltatja el szombaton a V4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyar szakaszát. Megvédte bajnoki címét a Tampa Bay Lightning, miután az észak-amerikai profi jégkorongliga Stanley Kupa-döntőjének ötödik mérkőzésén 1:0-ra legyőzte vendégét, a Montreal Canadienst, és így 4:1-es összesítéssel megnyerte a párharcot.