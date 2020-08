Sajtóra kér pénzt a baloldal

Hamarosan a nyilvánosságnak is bemutathatják a koronavírus-járvány elleni védekezésben segédkező speciális egységet – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök elmondta: arra is készülnek tervek, hogy a pandémia által erősebben sújtott területeket, régiókat is elkülönítsenek. A kormányfő az emberek józan ítélőképességének és belátásának a fontosságát is hangsúlyozta a sikeres védekezésben. A tavaszi visszaesést követően jelentősen emelkedett a migrációs nyomás a magyar-szerb határon - jelentette ki Halmosi Zsolt, az országos rendőrfőkapitány-helyettes. Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, a migránsok veszélyt jelenthetnek a magyar állampolgárokra, mert több esetben koronavírussal súlyosan fertőzött régiókból érkeznek. A Röszkénél megakadályozott erőszakos migránsbetörés azt bizonyítja, hogy megfelelő számú rendőr áll rendelkezésre a külső határok védelmére - mondta Gulyás Gergely. Jó remény van arra, hogy Magyarország még az idén eléri a tavalyi foglalkoztatási adatokat - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Fokozott óvatossággal utazzon mindenki külföldre - mondta Gulyás Gergely, és felhívta a figyelmet arra, hogy a zöld besorolású országokba utazás is fokozott óvatosságot igényel, mindenki józanságát kéri a kormány. A főpolgármester szerezze vissza a higgadtságát és olvassa el a jogszabályokat - mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter azzal kapcsolatban, hogy csúszik a Lánchíd-felújítással kapcsolatos tender. Rendszeresen egyeztet a Demszky-korszakban sikeres hídfelújító céggel a szocialista főpolgármester-helyettes. Tüttő Kata a vállalat rendezvényén is részt vett - írta a Magyar Nemzet. A cég a Margit híd felújítását végezte konzorciumban, azt 2011-ben fejezték be. A lap szerint a baloldali városvezetésnek ez a cég a favoritja a Lánchíd felújítására. A tisztakezűséget hirdető főpolgármester világosan arról beszél, hogy szeretne egy cégcsoportot helyzetbe hozni – mondta a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője a Lánchíd felújítási tendere kapcsán Magyarország élőben című műsorunkban. Farkas Örs hangsúlyozta: a teljes baloldal pedig nem csak, hogy teljesen elnéző ezzel kapcsolatban, hanem még asszisztál is hozzá. 33 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést. Ezzel 4597-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős krónikus beteg, az elhunytak száma 600-ra főre emelkedett, 3463-an már meggyógyultak. Járványügyi gócpont alakult ki Pápán - jelentette ki az országos tisztifőorvos. Müller Cecília elmondta: a dunántúli városban csütörtökig 22 fertőzöttet találtak, de hangsúlyozta, hogy ez a szám még tovább nőhet. Zöld helyett sárga besorolást adott Spanyolországnak az országos tisztifőorvos. Spanyolországban a koronavírus-fertőzöttség és a kockázat már nem alacsony, hanem közepes mértékű. Tovább tart az ellenzéki belharc Gödön. Tagadja a Demokratikus Koalíció, hogy ők manipulálták azt a hangfelvételt, amellyel a momentumos polgármestert próbálták kellemetlen helyzetbe hozni, ezért a párt politikusa, Rónai Sándor nem kér bocsánatot. Rónai Sándor azt állítja, egy ismeretlentől kapták az anyagot, a Momentum viszont bocsánatkérést várna. Fekete-Győr András azt üzente a DK-nak, hogy manipulált hangfelvételeknél lehet tisztességesebben is politizálni. Feloszlik a Komárom-Esztergom megyei Pilismarót képviselő-testülete - közölte Pergel István Csaba, a település független polgármestere, aki augusztus 15-i hatállyal távozik tisztségéből. Közösségi oldalán hívta fel a cigányzenészek figyelmét a Magyar Állami Népi Együttes művészeti igazgatója, hogy Magyarország kormánya támogatással segíti a szakmát a koronavírus-járvány miatt. Tovább fejleszti a kormány a KRÉTA oktatási rendszert a digitális oktatás hatékonyabb támogatása érdekében - közölte az Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Erdő Péter bíborost, esztergom-budapesti érseket nevezte ki Ferenc pápa a vatikáni pénzügyekért felelős Gazdasági Tanács egyik új tagjává. Ez a testület felügyeli a vatikáni hivatalok és intézmények gazdasági-pénzügyi tevékenységét. Levélben mondott köszönetet Orbán Viktor miniszterelnöknek Béchara Boutros Rai bíboros, a maroniták antióchiai pátriárkája Magyarország részvétnyilvánításáért és a bejrúti robbanás kárainak elhárításához nyújtott 1 millió eurós támogatásért. Emberi mulasztás okozhatta a Bejrútban történt keddi robbanást. Házi őrizetbe helyezték a kikötői hatóság vezetőit. Európai Bizottság több mint 33 millió eurót mozgósít a sürgős egészségügyi igények kielégítésére, az orvosi ellátás támogatására és a szükséges felszerelések beszerzésére Libanonban - közölte Ursula von der Leyen Az amerikai hadsereg élelmiszert, gyógyszert, palackozott vizet szállít a robbanás sújtotta Bejrútba - jelentette be Frank McKenzie tábornok. A bejrúti robbanás miatt felindult tüntetők csaptak össze biztonsági erőkkel a libanoni fővárosban - közölte az NNA helyi hírügynökség. Világszerte 18 860 908 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 708 ezer, a gyógyultaké 11 394 821 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Görögország éjszakára lezárja határátkelőit a koronavírussal fertőzöttek számának újbóli megemelkedése miatt, csak a bulgáriai határon lévő átkelőhelyek maradnak nyitva. Ukrajnában meghaladta a 1300-at az egy nap alatt azonosított fertőzöttek száma. A cseh egészségügyi minisztérium legfrissebb kimutatása szerint a laboratóriumi vizsgálatok 244 új személynél állapították meg a Covid-19-fertőzést, ezzel a betegek száma 5232-re emelkedett. Romániában ismét több mint 1300-zal növekedett egy nap alatt a koronavírussal diagnosztizáltak száma, és újabb 45 halálesetről számolt be a stratégiai kommunikációs törzs. Az osztrák egészségügyi minisztérium szerint egy nap alatt 130 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak Ausztriában. Május 7. óta nem volt ilyen magas a napi új koronavírus-fertőzöttek száma Németországban, a Robert Koch közegészségügyi intézet közölte, hogy 1045 új esetet regisztráltak az elmúlt 24 órában. Olaszországban négyszáz fölé emelkedett egy nap alatt kiszűrt fertőzöttek száma. Feloldják a koronavírus-járvány miatt ajánlott általános kiutazási korlátozást az amerikai állampolgárok számára. Az Egyesült Államok külügyminisztériuma egyúttal óvatosságra és rendkívüli körültekintésre inti a lakosságot. Az amerikai elnök betiltott mindenfajta tranzakciót a TikTok videomagosztó kínai anyavállalatával, a ByteDance vállalatcsoporttal, valamint a WeChat üzenetküldő szolgálatot működtető Tencent kínai internetes óriással. Akár még a novemberi választások előtt lehet vakcina a koronavírus-fertőzés ellen - mondta Donald Trump amerikai elnök egy rádiós interjúban. Az amerikai kormány 10 százalékos vámot vet ki a kanadai alumíniumtermékekre - jelentette be Donald Trump amerikai elnök, az ohiói Clyde városban egy gyárlátogatás alkalmával. A demokráciapárti mozgalom huszonöt tagja ellen emeltek vádat Hongkongban amiatt, hogy részt vettek a pekingi Tienanmen téri vérengzés 31. évfordulója alkalmából június elején engedély nélkül rendezett tüntetésen. Az amerikai atomfegyverek fenyegetést jelentenek a Közel-Kelet térségére - jelentette ki Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter. 23 illegális migránst fogtak el a rendőrök Lajosmizse külterületén. Embercsempészés gyanúja miatt elfogtak és őrizetbe vettek három román állampolgárt, akik tizenhárom külföldit próbáltak meg Magyarországon átcsempészni. Férfi vízilabda Magyar Kupa: Szolnoki Dózsa - PannErgy-Miskolci VLC 17:12; OSC - Budapesti Honvéd SE 14:9 Októberben megrendezik a London Marathont, de amatőrök nem indulhatnak rajta, a nézők számát korlátozzák. Az angol labdarúgó-bajnokságban a következő idényben visszatérnek a három cserelehetőséghez.