Sajtóklub - A Tisza pártban a lehallgatás politikai hitvallás + videó

Mi kell ahhoz, hogy azzal töltsd az életed jelentős részét, hogy egy bekapcsolt diktafonnal rohangálsz, és akivel leülsz dumcsizni azt fölveszed? - tette fel a kérdést a műsorvezető Bayer Zsolt.

Bencsik András, a Magyar Demokrata főszerkesztője úgy látja, ez jellemző a Tisza Párta, hiszen ez is volt Magyar Péter feltűnásánek a kezdőpontja is, aljas módon lehallgatni a hozzám legközelebb álló személyt és azóta is ez történik .

Gajdics Ottó újságíró szerint úgy lehet aposztrofálni a tiszásokat, hogy liberálissá vedlett posztkommunisták (...)

aki bennünket vádolnak azzal, hogy lehallgatjuk őket (...) manipuláljuk ezeket a hangfelvételeket és ezzel próbáljuk meg őket ellehetetleníteni és milyen érdekes, ők hallgatják le egymást, manipulálják a felvételeket, lejáratják egymást meg feljelentgetik egymást, vagyis pontosan azt követik el, amivel az ellenfeleiket vádolják, így szoktuk a bolsevizmust megvilágítani.

Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője szerint olyan morálisan odakozmált emberekről van szó, akik eddig nem nagyon voltak a magyar politikában.

El nem tudom képzelni, hogy a magyar társadalom ezeket megválasztja (...) Nem gondolom, hogy 2026-ra ez a lufi ne pukkanna ki

- tette hozzá.

