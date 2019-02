Sajtódíjjal jutalmazták a Hír TV munkatársát

„Ez egy nagyon jó visszajelzés, arról, hogy nyolc éve jól csináljuk, amit csinálunk, hogy szeretik a szakmán belül is az Ázsia magazint, és hogy így kell folytassuk tovább is. Ez valamelyest egy felelősséget is ad” – nyilatkozta Matsuzaki Diána Sayuri, a Hír TV külpolitikai szerkesztője.

A báli szezon egyik legjobb hangulatú eseményén a legismertebb szóvivők mellett az állami és magán cégek, a minisztériumok, a közép- és nagyvállalatok képviselői, az írott sajtó, az elektronikus média, a művészeti világ, és a gazdasági élet meghatározó és közismert szereplői is megjelentek. A bál bevételét az egyesület a beteg gyermekek gyógyítására és a Magyar Nyelvőr Alapítvány javára ajánlja fel.