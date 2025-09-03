„Sajnálom, elkéstem” – megtörten nyilatkozott a miskei kislány apja

Megosztás itt:

„Teljesen magam alatt vagyok. Éreztem, hogy baj lesz, sokat veszekedtem Adriennel, mert magamhoz akartam venni a gyerekeket, mivel méltatlan környezetben nevelkedtek. Sajnálom, elkéstem” – mondta a Blikknek K. János, a Miskén meggyilkolt alig kétéves kislány édesapja.

Az Index szemléje szerint a kislány édesanyjának egy közeli ismerőse elmondta, hogy az anya zűrös párkapcsolatban élt a 25 éves gyanúsítottal.

Az ismerős állítása szerint Hanna hároméves bátyja végignézte, ahogyan megölik testvérét.

