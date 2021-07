Sajátjait is kíméletlenül ledarálja a DK

A JOBBIK MIATTI VISSZALÉPTETÉSEK NEM MARADTAK KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜL

Gyurcsányék több helyen is úgy léptették vissza jelöltjüket az előválasztáson, hogy az érintett ezt nem szerette volna. Mástól azért vonta meg a támogatását a DK, mert visszautasította azt, hogy a párt frakciójába üljön be egy esetleges egyéni győzelem esetén.

Gyurcsány Ferenc a jobboldali érzelmű embereket már többször megfenyegette, például azzal, hogy földönfutóvá teszi őket, azonban a 2022-es választásokra készülve a baloldali kényszerkoalíciós tárgyalások során saját politikus-jelöltjeivel sem bánik kesztyűs kézzel. Több olyan jelöltet is visszaléptetett, akik szívesen megmérették volna magukat az előválasztáson DK-s színekben. Legutóbb a Komárom-Esztergom megyei 3. számú választókerületben vonult ki Gyurcsány Ferenc pártja a pástról.

Nemes Andreának már a szórólapjai is ki voltak nyomtatva, azonban a központból értesíthették, hogy ezúttal nem lesz DK-s jelölt: Gyurcsányék ugyanis a jobbikos Szanyi Gábort támogatják a választókerületben.

A 2019-ben még polgármesternek is induló Nemes ennek hatására minden internetes tevékenységével felhagyott, korábban aktív Facebook-oldala is elérhetetlenné vált egy időre. A komáromi politikus a múlt hét végén Karácsony Gergely támogató üzenetével izzította be újra közösségi felületét, MSZP–Párbeszéd-támogatással indulhat majd a választásokon.

Gyurcsány alkuja a Jobbikkal sokaknak nem tetszik

Nem tudott viszont hasonló feltámadást produkálni ez idáig a Demokratikus Koalíció szentendrei jelöltje. Emlékezetes, a Pest megyei településen Gyurcsányék szintén a jobbikos jelölt javára léptek vissza. Király Miklós csendben tudomásul vette pártja döntését, főszervezője volt a pártelnök szentendrei kampányrendezvényének.

A Telex helyszíni beszámolója szerint

„rezzenéstelen arccal figyelte, mikor Gyurcsány a visszaléptetését firtató kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy minden demokratikus ellenzéki párt – így a Jobbik is – egy szabadabb, európaibb ország felé tart, és csak ez számít, nem az, honnan jöttek”.

– Ha a jövő úgy működik, hogy olyan emberekre lesz szükség, akik pillanatnyi előnyök miatt feladnak egy évtizedes elkötelezettséget, akkor én abba a csapatba nem is akarok tartozni – nyilatkozta a DK előválasztási politikájával kapcsolatban Ipkovich György. Szombathely egykori szocialista polgármestere (Nemessel és Királlyal együtt) is szerepelt a Gyurcsány-párt februárban kiadott, Európai Magyarok című kampányanyagában.

A politikus azonban visszautasította, hogy győzelme esetén a DK frakciójába üljön be, emiatt Gyurcsányék megvonták tőle támogatásukat, inkább a helyi momentumos jelölt mögé álltak be. Ipkovich arról is beszélt pár nappal ezelőtti nyilatkozatában, hogy

a mostani „huzakodás” a baloldal pártjai között azt a látszatot kelti, hogy fontosabb számukra az egymás rovására történő erőfölény szerzése, mint a Fidesz leváltása.

Magyar Nemzet