Saját szabályait sérti Brüsszel a migránskártyákkal

Jogi aggályokat is felvet a név nélkül kibocsátott migránskártyák forgalmazása - erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt az Echo televízióban. A miniszterelnökség parlamenti államtitkára pedig azt mondta: elfogadhatatlan a brüsszeli bürokraták terve az illegális bevándorlással és az Európai Egyesült Államokkal kapcsolatban.

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az Echo Tv-ben arról beszélt, hogy jogi és technikai aggályokat is felvet az eljárás. Érdekükben áll sokaknak, a közelgő uniós választás miatt, hogy eltitkolják: Brüsszel mire készül az illegális bevándorlás vonatkozásában – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Napi Aktuális című műsorban. Bakondi György úgy fogalmazott: az Európai Unió saját szabályait sem tartotta be azzal, hogy név nélküli bankkártyákkal juttattak pénzt a migránsoknak, ami jogi és technikai aggályokat is felvet.

Ennek a kártyaügynek is két aspektusa lehetséges. Az egyik a politikai aspektus. Pénzt adunk az Európai Unió adófizetőinek pénzéből azoknak, akik illegálisan, a jogszabályokat semmibe véve ismeretlen identitással próbálnak bejutni az Európai Unióba, finanszírozzuk, támogatjuk ezt. Ez politikailag helytelen. Az Európai Unió jogszabályaival szembe menő, de van egy technikai vonulata, amelyik talán politikai szempontból nem annyira hangsúlyos, miszerint ezeket a kártyákat valaki előállította, ezeket a pénzeket valaki odavitte – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

Indokolt fenntartani a magyar kormány tájékoztató kampányát arról, hogy mire készül Brüsszel - erről már a miniszterelnökség parlamenti államtitkára beszélt a műsorban. Dömötör Csaba szerint ugyanis Brüsszel az illegális bevándorlást legális migrációvá szeretné változtatni, amit Magyarország nem fogad el, ahogy az Európai Egyesült Államok gondolatát sem.

Ez azzal járnak, hogy nagyon fontos területeken, vonnának el Magyarországtól jogköröket: például az energiaárak meghatározására gondolhatunk, az adók meghatározására. Egyáltalán nem mindegy, hogy az adóinkról mi magunk döntünk, vagy Brüsszelben döntenek, mert fennáll a gyanú, hogyha más hol döntenek, akkor a nagy nemzetközi vállalatok versenyelőnyhöz juthatnak .– mondta. A riporter kérdésére, miszerint ez a kis és közepes vállalkozások, helyi cégekhez képest jelenik-e meg, Dömötör Csaba igennel válaszolt. A legegyértelműbb, a legdrámaibb következménye, mégiscsak a bevándorlás kérdésében jelentkezne, mert ott a legszerteágazóbb a negatív következménye annak, hogha jogköröket kivesznek a kezünkből – mondta.

Dömötör Csaba Hozzátette: az európai határőrizeti ügynökség, a Frontex hatáskörének kibővítésével sem ért egyet a magyar kormány, mert ezzel is jogköröket vonna el Brüsszel a tagállamoktól, így Magyarországtól is.