Saját párttársa sem ért egyet Szilágyi György kijelentésével

A magyarság küldetése, hogy hitét megtartva gazdagítsa a világot - mondta Áder János köztársasági elnök. Még soha nem volt ekkora tétje és jelentősége az európai parlamenti választásoknak, mint most - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az EU-nak tiszteletben kell tartania a nemzeti sajátosságokat és a nemzeti szuverenitást, a tagállamok nemzeti identitását – hangsúlyozta Trócsányi László igazságügyi miniszter. Az eredeti elgondoláshoz képest jelentősen félresiklott az Európai Unió, amit az is példáz, hogy azt mondják, aki nem fogad szót vagy mást gondol, azt megbüntetik - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Valódi európai testvériségre van szükség, fontos, hogy Európa ne veszítse el a lelkét - mondta Trócsányi László igazságügyi miniszter, a Fidesz-KDNP EP-listavezetője. Európában napjainkban erősen jelen van a keresztényellenesség - erről beszélt Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője. Magyarország és Brazília hasonló megközelítést alkalmaz a világpolitikában dilemmát jelentő kérdésekben: egyetért a migráció elleni fellépés ügyében és elfogadhatatlannak tartja a keresztényekkel szembeni diszkriminációt - mondta a Szijjártó Péter. Büszkék vagyunk arra, hogy azon hat ország közé tartozunk, akik nemmel szavaztak az ENSZ globális migrációs csomagjára - tette hozzá a magyar külügyminiszter, miután Ernesto Araújo brazil külügyminiszterrel folytatott megbeszélést. Magyarországon zárja kampányát az európai baloldal csúcsjelöltje, Frans Timmermans - erről Ujhelyi István beszélt. Az MSZP uniós kampányfőnöke azt mondta, a holland politikus beszédet is mond majd a szocialisták május 18-i kampányzáró kongresszusán. A Jobbik a migrációt tartja a legnagyobb problémának, és sokkal radikálisabban lépne fel ellene, mint a Fidesz - közölte Gyöngyösi Márton, az ellenzéki párt EP-listavezetője az M1-en. Oldalanként mintegy 300 ezer forintot fizetett a Jobbik frakciója az Iránytű Intézetnek, hogy felmérjék az ellenzéki esélyeket a fővárosban, valamint a pártok népszerűségét – írja a Magyar Nemzet. Az európai nemzeti és vallási kisebbségek autonómiájának fontosságára hívta fel a figyelmet Bencsik János és Brenner Koloman jobbikos országgyűlési képviselő. Az MSZP-Párbeszéd politikusai az Európa-napon tartott megemlékezésükön amellett érveltek, hogy a kontinens békéjét és biztonságát csak az Európai Unió képes garantálni. A nyilvánosságot kizárva építi kínai kapcsolatait az MSZP. A kommunista utódpárt elnöke, Tóth Bertalan is részt vett Pekingben az Egy övezet, egy út konferencián – írja a Magyar Nemzet. A kormánypártok szerint az ellenzék nyíltan egy köztörvényes bűnöző oldalára állt azzal, hogy a Nemzeti Választási Bizottság keddi ülésén az általuk delegált tagok visszautasították a bíróság kérését és nem függesztették fel Czeglédy Csaba mentelmi jogát. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményeztek jövő hét keddre az ellenzéki pártok és független országgyűlési képviselők, hogy azonnali megoldást találjanak „az egyre súlyosbodó lakhatási válságra”. A jó szociálpolitika nem az egyszeri jótékonykodásról, hanem a minél teljesebb élet lehetőségének megteremtéséről szól – mondta Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár Kaposváron. A Magyar Honvédség jövő hétvégén Budaörsön megrendezendő haditechnikai bemutatójának egyik célja a toborzás - közölte Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára az M1-en. Idén áprilisban az államháztartás központi alrendszerében 102,9 milliárd forint többlet keletkezett, ezzel a négyhavi hiány 39 milliárd forint volt, mindez összhangban van a kormány várakozásaival - közölte a Pénzügyminisztérium. Márciusban az áruexport euróban számított értéke 4,9, az importé 5,6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az állattenyésztők támaszkodhatnak a kormány és az Agrárminisztérium segítségére - jelentette ki Farkas Sándor, az agrártárca parlamenti államtitkára Hódmezővásárhelyen. A Közép-Dunántúli régióban elindult a fiatalok vállalkozóvá válását támogató Vállalkozz Velünk! projekt - közölte a Miniszterelnökség. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság szegedi munkacsoportjának szír vezetője a beosztását kihasználva segédkezett családtagjainak a schengeni övezetbe történő bejutásban – értesült a Magyar Nemzet. Közép- és Kelet-Európa globális összehasonlításban is vonzó befektetési területnek számít, Magyarország a tranzakciók értékét tekintve sikeres évet zárt tavaly - derül ki a Mazars befektetési beszámolójából. Az Európai Unió jövőjéről, a 2019-2024-es időszakra szóló stratégiai menetrendjéről tanácskoznak nagyszebeni informális találkozójukon az EU állam- és kormányfői. Bevándorlásellenes vezetőket kell választanunk a bő két hét múlva esedékes európai parlamenti választásokon, hogy Európa képes legyen megvédeni önmagát és gyermekeink jövőjét - mondta Orbán Viktor Nagyszebenben. Az Európai Unió államfői közös felhívásban tettek hitet az erős és integrált Európa mellett, és arra buzdították az európai polgárokat, hogy vegyenek részt a május 26-i európai parlamenti választáson. A spanyol alkotmánybíróság jóváhagyta, hogy Carles Puigdemont volt katalán elnök és egykori szeparatista kormányának két tagja megmérettesse magát az európai parlamenti választásokon. A német szövetségi kormány egyértelműen elkötelezi magát az Európai Unión kívülről származó képzett munkavállalók bevándorlása mellett - mondta Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter. Elrabolt egy idős szlovén állampolgárt négy, az országba illegálisan belépő migráns, majd az autójával Olaszországba szöktek tovább, ahol elfogta őket az olasz rendőrség - közölte a szlovén sajtó, a hírt a rendőrség is megerősítette. Az Európai Uniónak stratégiai célkitűzései közé kell emelnie azt, hogy 2050-ig nullára csökkenti szén-dioxid-kibocsátását - hangsúlyozta Emmanuel Macron francia elnök Nagyszebenben. Oroszország továbbra is nyitott az együttműködésre más országokkal a terrorizmus, a szélsőségesség és a neonácizmus elleni küzdelemben - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a náci Németország felett aratott győzelem 74. évfordulója alkalmából. 214 migránst fordított vissza a líbiai parti őrség a héten a Földközi-tengerről - közölte a Nemzetközi Migrációs Szervezet. Minden római katolikus pap és apáca kötelessége jelenteni, ha szexuális visszaéléseket vagy ezek eltussolására utaló lépéseket tapasztal - áll a Ferenc pápa által kiadott egyházi törvényben. A Halífa Haftar tábornokhoz hű erők legkevesebb 30 tagja vesztette életét légicsapásokban a líbiai fővárostól, Tripolitól délre - közölték helyi biztonsági források. Az amerikai katonáknak mindaddig Afganisztánban kell maradniuk, amíg akár csak egyetlenegy lázadó is van az országban - jelentette ki Joseph Dunford tábornok. Az amerikai elnök azzal vádolta meg Kínát, hogy megszegi a két ország közötti kereskedelmi megállapodást. Donald Trump ezért 200 milliárd dollárnyi kínai árura 25%-os büntetővámot vet ki. Észak-Korea két rövid hatótávolságú rakétát indított el egy északnyugati bázisáról a Japán-tenger felé - közölte a dél-koreai hadsereg. Kazahsztánban az internetszolgáltatók elérhetetlenné tették a Facebook, a Telegram, az Instagram üzenetküldő szolgáltatásokat, a YouTube videómegosztó portált, illetve egy sor helyi lap internetes felületét. Helyesírási hibával került forgalomba mintegy 46 millió ausztrál bankjegy. Az ausztrál nemzeti bank szóvivője közölte, hogy tudnak a hibáról, a következő nyomtatásnál korrigálják. Jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla azt a férfit, aki brutálisan meggyilkolt egy idős petőfiszállási nőt 2010-ben. Egy drogterjesztő hálózat 14 tagját fogták el összehangolt akció keretében a rendőrök Baranyában és Budapesten. Több mint hatszázmilliós kárt okozott a költségvetésnek egy zöldségkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet, amelyet a napokban számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Csökkent a folyamatban, hátralékban lévő ügyek száma a Miskolci Törvényszéken, a járásbíróságokon az ügyek 96 százaléka első fokon befejeződött - közölte Répássy Árpád, a szervezet elnöke. Május 13-tól 26-ig lezárják a Budapest-Keleti pályaudvart előre tervezett karbantartás miatt, ez idő alatt az érintett vonatok mindegyike módosított menetrend alapján közlekedik - mondta Loppert Dániel, a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatója. Babos Tímea második győzelmével bejutott a negyeddöntőbe a franciaországi Cagnes-Sur-Merben rendezett salakpályás tenisztornán. Fucsovics Márton kikapott a francia Gaël Monfilstól a madridi salakpályás tenisztorna második fordulójában. Férfi kosárlabda NB I: Szolnoki Olaj KK - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 84:85