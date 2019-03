Saját magát jelentette fel Toroczkai László

Feljelentette saját magát a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, miután a párt úgy állított standot az Országos Rendőr-főkapitányság épülete előtt, hogy előzőleg nem jelentette be az akciót. Toroczkai László azt mondta: így akart tiltakozni, amiért a rendőrség eljárást indított egy kazincbarcikai aktivistájuk ellen a gyülekezési joggal való visszaélés miatt. Az aktivista ugyanis két órával később jelentette be a standolást, mint ahogy a jogszabály előírja. A politikus hozzátette, a Mi Hazánk Mozgalom képviselői kezdeményezik az Országgyűlésben a gyülekezési törvény módosítását.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Feljelentettem saját magamat, hiszen a tavaly a Fidesz-kormány által módosított gyülekezési törvény értelmében nem lehet beszélgetni közügyekről, akár két embernek sem, mint amit most mi éppen teszünk. Be kellett volna jelentenünk ezt a mai standolást, illetve sajtótájékoztatót 48 órával korábban, ez nyilván egy életszerűtlen törvény, ami ráadásul feleslegesen leterheli a rendőröket és az ötvenes éveket is idézi ennek tetejébe” – mondta a pártelnök.