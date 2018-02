Saját magának írta a közbeszerzéseket az Elios?

Már akkor befolyásolhatták a pályázatokat az Elios emberei, amikor hivatalosan még nem tudhattak a közvilágítási közbeszerzésekről – derül ki azokból a levelekből, amelyeket az Európai Csalás Elleni Hivatal küldött két érintett városnak. A Direkt36 arról ír: az Elios nemcsak hogy idő előtt megismerhette a közbeszerzéseket, de a cég embere beleírhatott a városok pályázatába is. Az ellenzék a választás után elszámoltatná a felelősöket.

Nem tudom, hogy szégyenérzetük van-e, de büntetés egész biztosan lesz. A következő heteknek az is a tétje, hogy ez a büntetés mikor következik be – fogalmazott az LMP-s Hadházy Ákos parlamenti felszólalásában. Az ellenzéki politikus a választás tétjének nevezte a korrupt politikusok elszámoltatását. Hadházy a miniszterelnök vejének ügyében több kérdést is feltett a kormánynak, de érdemi válaszokat nem kapott.

Az ügyről kedden további részletek derültek ki: a Direkt36 újságírója a szabálytalanságok újabb rétegét tárta fel a nyilvánosságra került dokumentumokból.

Súlyosabb a helyzet, mint amilyennek eddig látszott a megjelent cikkek alapján. Ezekből a levelekből az derül ki, hogy az Elios emberei nemcsak a nekik érdekes közbeszerzés előkészítésébe piszkáltak bele, hanem már abba a pályázatba is, amelyben a városok pénzt kértek a beruházásra – mondta Vorák Anita.

Tehát az Elios nemcsak hogy idő előtt megismerhette a kiírásokat, a cég embere beleírhatott az önkormányzatok energetikai tanulmányaiba, sőt még azokba a pályázatokba is, amelyekkel a városok az unióhoz fordultak pénzért. Így kerültek olyan elvárások a későbbi közbeszerzési kiírásokba, amelyeket csak az Elios tudott teljesíteni.

A Jobbik szerint ennyi nyilvánosságra került információ után egyértelmű, hogy az ügyészség nem végzi jól a dolgát.

Külföldi jelzések alapján derül ki az, ami teljesen egyértelmű. Én magam is átolvastam azokat a nyilvános anyagokat, amelyeket a sajtó berkein belül bárki átolvashat, és ezer méterről világítanak azok a korrupciós mechanizmusok, amelyek viszonylag könnyű eszközökkel kiszűrhetők. A Jobbik korrupcióellenes ügyészségének az a koncepciója, arról szól, azt öleli fel, hogy ezek a mechanizmusok felszámolhatók legyenek – fogalmazott Z. Kárpát Dániel, a párt alelnöke.

A Demokratikus Koalíció történelmi léptékű korrupcióról beszél.

Azzal, hogy Tiborcz István tizenhárom milliárd forintot lopott el a magyar emberektől, úgy gondolom, a magyar történelem egyik legnagyobb lopását követte el. Még sosem fordult elő, hogy a magyar miniszterelnök közvetlen hozzátartozóját gyanúsítsák ilyennel – mondta Rónai Sándor, a párt helyettes szóvivője.

Az OLAF által küldött levelekből az is kiderül, hogy az érintett pályázatokról 2013 őszén döntöttek, és ekkor írták ki a közbeszerzéseket is a fejleszteni vágyó városok. Ekkor már kiszállt az Eliosból a Simicska Lajos-féle Közgép, Tiborcz István viszont végig ott ült az igazgatóságban.