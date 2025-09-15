Saját emberei fordulnak ellene: Magyar Péter hátországa darabokra hullik

Megosztás itt:

Magyar Péter nem hajlandó tudomásul venni, hogy egyre kevesebben kíváncsiak rá, és nő a lemorzsolódás az aktivisták között is – mondta el lapunk egyik, a Tisza Pártot alaposan ismerő informátora. A Tisza Párt belső ügyeire rálátó személy szerint a szombati aktivista találkozó hatalmas kudarc volt, ugyanakkor az online térben továbbra is úgy tesz Magyar Péter, mintha minden rendben lenne.

Azt írta Magyar Péter, hogy 1500 önkéntessel találkozott Felsőörsön. A valóság azonban az, hogyha háromszázan voltunk, akkor már sokat mondok

– jelentette ki az informátor.

