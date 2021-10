Rúzsa Magdi énekli a 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnokság hivatalos dalát

Megosztás itt:

„Nagy megtiszteltetésnek éltem meg a felkérést, hiszen nem minden nap ír az ember dalt egy ekkora sporteseményre. Szakos Krisztiánnal szereztük ezt a dalt is, mint a többi jellegzetes Magdi slágert” – mondta Rúzsa Magdolna az Európa-bajnokság hivatalos daláról. – A célunk az volt, hogy egy olyan dal szülessen, amit egyébként is rádiókba szánnánk. Az, hogy közben még egy ilyen jelentős esemény himnusza is lesz, csak hab a tortán. Örömteli munka volt, nagy kihívás, szerencsére gördülékenyen és gyorsan tudtunk haladni, a végeredményt pedig nagyon szeretjük.”

Az énekesnő elmondta, angolul mindig nehezebb dalt írni, hiszen magyarul gondolkodunk, de segítséget kért kollégáitól a hibák elkerülése érdekében. Sőt, ahogyan fogalmazott, „plusz fül segítséget is kért”, hogy minden elénekelt angol szó vagy kifejezés tökéletes legyen.

„A dal írásánál folyamatosan előttünk lebegett a nagy mérkőzések hangulata, ezt az érzést próbáltuk becsempészni a nótába. Bízom benne, hogy olyan lett, amit rengetegen énekelhetnek majd együtt” – tette hozzá Rúzsa Magdolna.

„Egy olyan előadót szerettünk volna választani, aki személyiségéből fakadóan sok embert tud megmozgatni, és akinek a dalát mindenki magáénak érezheti majd” – fogalmazott Kovács Barbara, az EHB 2022 Kft. ügyvezető igazgatója. – Energikus, lendületes dalt álmodtunk meg, amely hatással lesz a szurkolókra, a sportbarátokra és a játékosokra, az Európa-bajnokság főszereplőire is. Örülünk, hogy Rúzsa Magdi személyében hiteles, népszerű előadót nyerhettünk meg a feladatra. A kézilabdarajongóknak még egy kicsit várniuk kell a premierre, de nyugodtan mondhatom, hogy olyan lesz, amilyet szerettünk volna: magával ragadó, érzelemdús és lelkesítő, amely ötvözi Magdi hangzásvilágát, stílusát a lelátón várhatóan uralkodó hangulattal.”

A dalt előreláthatólag novemberben ismerhető meg a nagyközönség.

Az Európa-bajnokság 100 nap múlva, 2022. január 13-án kezdődik Budapesten, Szegeden és Debrecenben.

Ezt az újabb mérföldkövet az Eb hazai szervezőbizottsága egy egész napos családi kézilabdafesztivállal ünnepli a BOK Csarnokban október 9-én, melyre minden kézilabdabarátot várnak.

A Grand Handball Day alkalmával gálamérkőzések, kézilabda-bemutatók és különböző szórakoztató aktivitások várják az érdeklődőket, akik a magyar válogatott jelenlegi és korábbi tagjaival is találkozhatnak.