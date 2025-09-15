Ruszin-Szendi Romulusz: viszket a tenyerem - fegyverrel jár Magyar Péter tábornoka?

Megosztás itt:

A Tisza Párt "szeretetországról" szóló prédikációi éles kontrasztban állnak Ruszin-Szendi Romulusz leváltott vezérkari főnök, a párt honvédelmi tanácsadójának egyre agresszívabb megnyilvánulásaival. A volt tábornok nemrég egy nyilvános fórumon tette megdöbbentő kijelentését: "Viszket a tenyerem. Ja, és ki is vagyok rá képezve, meg tudnám csinálni".

A nyilatkozatot egy videófelvétel is kiegészíti, amelyen egyértelműen kivehető egy fegyverszerű sziluett Ruszin-Szendi ruhája alatt. Miközben a Tisza Párt a "szeretetország" eljövetelét hirdeti, a volt tábornok a jelek szerint nem habozik fizikai erejét is fitogtatni. Legutóbb Kötcsén kézzel és testtel lökött arrébb egy újságírót, aki a Tisza párt adóterveiről kérdezte.

Ruszin-Szendi korábbi megnyilvánulásai is alátámasztják az agresszív viselkedést. Egy májusi pártrendezvényen így fogalmazott: "Olyat bevernék neki, legszívesebben. Ha akarok, balhés vagyok." Emellett többször is utalt már arra, hogy a politikai célok eléréséhez akár utcai akciókra, erőszak alkalmazására is szükség lehet. A volt vezérkari főnök azt is kijelentette, hogy "Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk", és csak reméli, hogy nem kényszerülnek arra, hogy "magyar ember magyar emberre emelje a kezét."

Az események és a felvételek arra engednek következtetni, hogy a Tisza Párt retorikája és a cselekedetei között egyre nagyobb a szakadék. A "szeretetország" hirdetése és az ellenzékiek felé irányuló nyílt fenyegetések után felmerül a kérdés: vajon mire utal Ruszin-Szendi ruháján az a kirajzolódó sziluett?