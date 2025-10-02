Keresés

2025. 10. 02. Csütörtök
Belföld

Ruszin-Szendi Romulusz nagy bajban: fegyverbotrányból bűncselekmény-gyanú lehet

2025. október 02., csütörtök 06:44 | Magyar Nemzet
bűncselekmények Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrány

A fegyvermániás volt honvédségi vezető, Ruszin-Szendi Romulusz felett egyre sűrűsödnek a fellegek: a kiszivárgott videók szerint töltött fegyverrel pózolt nyilvános rendezvényeken, idősek és gyerekek között. Már nemcsak szabálysértés, hanem bűncselekmény gyanúja is felmerülhet az ügyben.

  • Ruszin-Szendi Romulusz nagy bajban: fegyverbotrányból bűncselekmény-gyanú lehet

Ha beigazolódik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz többször, akár zárt téri gyűlésekre, akár nyilvános eseményekre fegyverrel az oldalán járt, az egyértelműen bűncselekmény – erről Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt korábban.

Ruszin-Szendi egyébként már a ferencvárosi tiszás gyűlésen bűncselekményt követhetett el Budai Gyula miniszteri biztos szerint, aki az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése vétség gyanújával tett feljelentést a Tisza Párt honvédelmi szakértője ellen. 

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

Állózárka és Doberdó-körlet: az ÁVH kínzás helye volt a Váci Fegyházban – Így óvják ma a biztonságot + videó

Állózárka és Doberdó-körlet: az ÁVH kínzás helye volt a Váci Fegyházban – Így óvják ma a biztonságot + videó

 A váci intézet sötét történelmének leginkább hírhedt része az egykori fegyelmező részleg, amelyet az ÁVH használt a rendszer ellenségeinek kínzására – az itt átélt szenvedések miatt nevezték Doberdó-körletnek. Búzás Dorottya sajtóreferens megmutatta az állózárkát, amit a rabok kínzására használtak, miközben a parancsnokság ma a tiltott mobiltelefonok és a külső beszélgetések kiszűrésével küzd.
Szablya, szurony és palackzöld: a Palotaőrség különleges egyenruhájának minden részlete – Nincs fegyverhasználati joguk + videó

Szablya, szurony és palackzöld: a Palotaőrség különleges egyenruhájának minden részlete – Nincs fegyverhasználati joguk + videó

 Feltűnő színek, történelmi fegyverek: a Palotaőrség egyenruhájának díszítése a trikolór színeit (skarlátvörös, fehér, palackzöld) reprezentálja. A díszőrök hatástalanított Manliher karabéllyal állnak díszőrségben, hiszen fegyverhasználati jog nélkül látják el feladataikat. De akkor ki véd, ha atrocitás történik a Sándor-palotánál? - Riasztás

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Szlovákia, Románia, NAV-végrehajtás: A Tisza Párt netceleb Vályi István trükközése a cégekkel

Szlovákia, Románia, NAV-végrehajtás: A Tisza Párt netceleb Vályi István trükközése a cégekkel

 Vályi István azzal vádolja politikai ellenfeleit, hogy az ő adójából hazudnak, miközben kiderült: a hozzá köthető cégek (mint a Barba és Társai BT és a The Zone Kft.) ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végrehajtási eljárásokat indított. Az egyik vállalkozás már kényszertörlés hatálya alatt áll. Vajon a cégekkel való trükközés indokolja a tiszás netceleb hirtelen politikai aktivizmusát?
Döntött a magyar nép: jogszerű volt Ruszin-Szendi engedélyének visszavonása – Kétharmad retteg a fegyveres politikusoktól + videó

Döntött a magyar nép: jogszerű volt Ruszin-Szendi engedélyének visszavonása – Kétharmad retteg a fegyveres politikusoktól + videó

 Az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke drámai felvetéssel érvelt a jogszabályi szigorítás mellett: a Ruszin-Szendi Romulusz ügyben látott bűncselekménynek most kell megálljt parancsolni. Kósa Lajos szerint nem lehet fittyet hányni a törvényekre, különösen egy politikai karrier előtt álló szereplőnek. Az új szabályozás célja a fegyverrel visszaélés és a közveszély megszüntetése.
