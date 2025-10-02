Ruszin-Szendi Romulusz nagy bajban: fegyverbotrányból bűncselekmény-gyanú lehet

Megosztás itt:

Ha beigazolódik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz többször, akár zárt téri gyűlésekre, akár nyilvános eseményekre fegyverrel az oldalán járt, az egyértelműen bűncselekmény – erről Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt korábban.

Ruszin-Szendi egyébként már a ferencvárosi tiszás gyűlésen bűncselekményt követhetett el Budai Gyula miniszteri biztos szerint, aki az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése vétség gyanújával tett feljelentést a Tisza Párt honvédelmi szakértője ellen.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!