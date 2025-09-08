A rendőrségi ügy lett Ruszin-Szendi Romulusz botrányos kötcsei megnyilvánulásából + videó

Megosztás itt:

A lap emlékeztetett, amikor a Tisza Párt adóemelési terveiről kérdezte Móna Márk Magyar Péter emberét, a bukott vezérkari főnök testi erejét kihasználva alaposat lökött az újságírón.

Az esettel kapcsolatban Tényi István ügyvéd bejelentést tett a rendőrségen ismeretlen elkövető ellen a 2012. évi C. törvény 339. § (1) bekezdésébe ütköző garázdaság vétség gyanúja miatt.

Úgy gondolom, hogy a mai Magyarországon szükség van arra, hogy a sajtó képviselőit, ha önmagukat nem tudják megvédeni, a bűntetőjog szintjén is védelmezze a jog. Véleményem szerint ismeretlen elkövetőnek semmilyen indoka, oka nem volt arra, hogy így vezesse le a feszültségét. A sajtó munkatársa nyilvános eseményről tudósított

– írta az ügyvéd.