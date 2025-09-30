Keresés

Belföld

Ruszin-Szendi Romulusz fenyegetőzésbe kezdett, kiakadt Magyar Péter bejegyzése után + videó

2025. szeptember 30., kedd 17:00

Ruszin-Szendi Romulusz főnöke egyik bejegyzése alá sejtelmesen azt kommentelte: Majd jövő nyáron. A Fidesz frakciószóvivője rámutatott: árad a gyűlölet mindenhonnan, ahol megjelenik a Tisza Párt.

  • Ruszin-Szendi Romulusz fenyegetőzésbe kezdett, kiakadt Magyar Péter bejegyzése után + videó

A mai ítélet a jogállamiság totális megcsúfolása. 195 nap és az igazságszolgáltatás is független lesz- így fenyegetőzött Magyar Péter azt követően, hogy a bíróság nem neki adott igazat. Tőzsdefelügyelet megfenyegetve, újságírók megfenyegetve, bíróságok megfenyegetve: még 195 nap és helyreáll a népi demokrácia. Reagált a Tisza Párt elnökének kirohanására Schiffer András. 

Ruszin-Szendi Romulusz főnöke egyik bejegyzése alá sokat sejtetően azt kommentelte: „Ezért látszik fölöslegesnek nekünk feljelentéseket tenni. Majd jövő nyáron.”

A bukott vezérkari főnök megnyilvánulása annak fényében különösen érdekes, hogy kiderült többször felfegyverkezve ment civilek közé.

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

