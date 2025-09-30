Ruszin-Szendi Romulusz fenyegetőzésbe kezdett, kiakadt Magyar Péter bejegyzése után + videó

Megosztás itt:

A mai ítélet a jogállamiság totális megcsúfolása. 195 nap és az igazságszolgáltatás is független lesz- így fenyegetőzött Magyar Péter azt követően, hogy a bíróság nem neki adott igazat. Tőzsdefelügyelet megfenyegetve, újságírók megfenyegetve, bíróságok megfenyegetve: még 195 nap és helyreáll a népi demokrácia. Reagált a Tisza Párt elnökének kirohanására Schiffer András.

Ruszin-Szendi Romulusz főnöke egyik bejegyzése alá sokat sejtetően azt kommentelte: „Ezért látszik fölöslegesnek nekünk feljelentéseket tenni. Majd jövő nyáron.”

A bukott vezérkari főnök megnyilvánulása annak fényében különösen érdekes, hogy kiderült többször felfegyverkezve ment civilek közé.