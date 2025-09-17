Keresés

Belföld

Fegyverrel a Tisza-féle szeretetországban: újabb felvétel leplezte le Ruszin-Szendit

2025. szeptember 17., szerda 20:09 | Magyar Nemzet
fegyver erőszak Magyar Péter Ruszin-Szendi Romulusz

Máskor is hordhatta fegyverét egy nyílvános rendezvényen Ruszin Szendi Romulusz – derül ki a Magyar Nemzethez eljuttatott felvételből.

  • Fegyverrel a Tisza-féle szeretetországban: újabb felvétel leplezte le Ruszin-Szendit

A lap közlése szerint úgy tűnik, hogy a Tisza Párt korábbi gyűlésén Magyar Péter mellett is fegyverrel pózolhatott Ruszin-Szendi Romulusz. A Magyar Nemzet azt írja, a kép alapján mindenki eldöntheti, hogy mi lehet Ruszin-Szendi Romulusz kabátja alatt.

Korábban erről írt a honvédelmi miniszter is, aki szerint Ruszin-Szendi már akkor is fegyvert viselt, amikor civilként egy vacsorán egy volt vezérkari főnök születésnapját ünnepelték. Jelen volt minden volt vezérkari főnök a feleségével együtt egy HM-ingatlanban, ahol külön felszólításra sem volt hajlandó megválni éles lőfegyverétől és emiatt intézkedni kellett.

Egy videófelvétel alapján pedig úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak. Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt a vezérkari főnöknél.

A Magyar Nemzet emlékeztetett, Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, amit állítólag ők hoznának el nekünk, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincshangulatig szítják az indulatokat.

 

