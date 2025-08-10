Ruszin-Szendi Romulusz a zsírleszívást választotta a sportolás helyett, míg Bőröndi Gábor átúszta a Balatont + videó

Az államtitkár hangsúlyozta: számos ponton körülbástyázták az áremelkedést, mivel a program a fiatalokat célozza meg, akik első otthont kívánnak szerezni, valótlanok azok az ellenzéki állítások, amelyek szerint ezt a gazdagok, a befektetési ügyeskedők fogják kihasználni.
A szeretetországról papoló Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a gyűlöletpolitikát magáévá tett Pityinger László Domeman szerint, aki Komment című műsorunkban velős véleményt mondott a köztársasaági elnök befenyegetéséről beszélő Fleck Zoltán ELTE-oktatóról is.