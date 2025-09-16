Keresés

Belföld

Beazonosították a Ruszin-Szendi Romolusznál egy Tisza-rendezvényen tartott fegyvert + videó

2025. szeptember 16., kedd 16:38 | Magyar Nemzet
lőfegyver lőfegyverrel való visszaélés Ruszin-Szendi Romulusz Pintér Ferenc Glock típusú pisztoly fegyverbotrány

Bizonyos, hogy valódi lőfegyvert visel Ruszin-Szendi Romulusz – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Pintér Ferenc, az egykori vezérkari főnök helyettese, aki azt is nagy biztossággal meg tudja állapítani, hogy a Tisza tanácsadója egy Glock típusú pisztolyt visel a ruhája alatt. Hangsúlyozta: egy rendesen kiképzett katona sosem hordana önvédelmi maroklőfegyvert nyilvános tömegrendezvényen. Ruszin-Szendi fegyverbotrányával összefüggésben egyébként ma lőfegyverrel visszaélés gyanúja miatt bejelentést tettek a rendőrségen.

  Beazonosították a Ruszin-Szendi Romolusznál egy Tisza-rendezvényen tartott fegyvert + videó

teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

„Egy valóban kiképzett rendvédelmi vagy katonai személy sosem hordana önvédelmi maroklőfegyvert nyilvános tömegrendezvényre!” – írta Pintér Ferenc alezredes egy friss Facebook-bejegyzésében arra reagálva, hogy a Tisza Párt mögé besorolt Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelent meg Magyar Péterék fórumán. 

Vajon milyen életellenes támadástól tart a volt vezérkarfőnök? Kitől vagy kiktől számít támadásra? Mi az dolog a múltjában, ami miatt nyilvánosan önvédelmi maroklőfegyverrel jár a hívei közé és a sarki közértbe?

– tette fel a kérdéseit Pintér, aki annak idején Ruszin-Szendi helyettese volt.

Az alezredes kitért arra is, hogy mivel hazánkban jelenleg még a veszélyes bűnözőket üldöző rendőrnyomozók sem kaphatnak önvédelmi fegyverre engedélyt, Ruszin-Szendi soron kívül intézhette el magának az engedélyt. 

Noha a nyilvánosságra került felvételeken egy fegyvernek látszó tárgy rajzolódik ki az egykori vezérkari főnök ruhája alatt, ami szakértők szerint éles fegyver vagy gázpisztoly is lehet, úgy tűnik, hogy Pintér Ferencnek bennfentes információi is vannak. 

Mint írta:

„Gondolom, jól jött a névre gravírozott Glock 17 Gen 4-es vagy 5-ös.”Azt is hozzátette, hogy egy ilyen eszköz viselése civilként akár személyiségi problémákat is felvethet. Megkeresésünkre az alezredes megerősítette, hogy nem a hasra ütve nevezte meg a Ruszin-Szendi övén csüngő fegyver típusát. 

– A markolatnak a ruhán keresztül megmutatkozó íve és a cső alakja alapján 95 százalékos pontossággal ki tudom jelenteni, hogy a bejegyzésemben említett Glock típusról van szó – húzta alá a Magyar Nemzetnek nyilatkozva Pintér. 

Hozzátette: bizonyos abban, hogy nem gáz- vagy riasztófegyvert hord az oldalán az egykori vezérkari főnök.

A videóban pedi Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő mondja el a HírTV-nek, egy öntöltő pisztoly lehetett a korábbi vezérkari főnöknél: 

Fotó: képernyőfotó

 Elképesztő tempóban halad a nyugdíjasoknak járó élelmiszerutalványok kézbesítése: több mint egymillió emberhez jutott el a 30 ezer forintos támogatás, ami az infláció elleni küzdelemben segít. Zsigó Róbert parlamenti államtitkár megerősítette, a kormány célja, hogy minden nyugdíjas megkapja a segítséget, mielőtt a hideg idő beáll.

