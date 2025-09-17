Keresés

Belföld

Ruszin-Szendi fegyverviselésén gúnyolódott a 444 – Magyar Péter beismerése után sem javították

2025. szeptember 17., szerda 06:45 | Magyar Nemzet
444 Magyar Péter Ruszin-Szendi Romolusz

A Soros-blog anyaggyűrődést és lejáratást emlegetett, majd a Tisza Párt elnöke elismerte: Ruszin-Szendi valóban fegyvert hord. Szily László cikke így is érintetlen maradt.

  • Ruszin-Szendi fegyverviselésén gúnyolódott a 444 – Magyar Péter beismerése után sem javították

„Így bárki megtekintheti a saját szemével, hogy a szóban forgó videón semmi ilyesmi nem látszik. Annyit látni, hogy Ruszin-Szendi dzsekije vesetájon hullámot vet. Sem pisztolytáska, sem fegyver, sem bármilyen ilyesmire utaló elem nem látható a felvételen.

Az sem egyértelmű, hogy van-e egyáltalán bármi a dzseki alatt, vagy csak annak anyaga vet hullámot.” – így mentegette kedden délután a Soros-blog a Tisza Párt alelnökét. Az írás címe az volt, hogy: „Orbán bármiféle bizonyíték nélkül ír arról, hogy fegyverrel az oldalán tartott volna lakossági fórumot Ruszin-Szendi”.

A cikk alatt a „ránc” és a „lejárató kampány” címszavakat is fontosnak tartották elhelyezni.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

Beazonosították a Ruszin-Szendi Romolusznál egy Tisza-rendezvényen tartott fegyvert + videó

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

Magyar Péter tudott róla, hogy pisztollyal mászkál Ruszin-Szendi Romulusz – itt a beismerés + videó

