Ruszin-Szendi fegyverviselésén gúnyolódott a 444 – Magyar Péter beismerése után sem javították

„Így bárki megtekintheti a saját szemével, hogy a szóban forgó videón semmi ilyesmi nem látszik. Annyit látni, hogy Ruszin-Szendi dzsekije vesetájon hullámot vet. Sem pisztolytáska, sem fegyver, sem bármilyen ilyesmire utaló elem nem látható a felvételen.

Az sem egyértelmű, hogy van-e egyáltalán bármi a dzseki alatt, vagy csak annak anyaga vet hullámot.” – így mentegette kedden délután a Soros-blog a Tisza Párt alelnökét. Az írás címe az volt, hogy: „Orbán bármiféle bizonyíték nélkül ír arról, hogy fegyverrel az oldalán tartott volna lakossági fórumot Ruszin-Szendi”.

A cikk alatt a „ránc” és a „lejárató kampány” címszavakat is fontosnak tartották elhelyezni.

