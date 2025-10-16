Keresés

2025. 10. 16. Csütörtök
Belföld

Ruszin-Szendi, a Tisza Párt Terminátora: Portré a fegyverviselő, újságírót lökdöső, bukott honvédelmi szakértőről

2025. október 16., csütörtök 07:12 | Magyar Nemzet
hadsereg botrány szarkazmus Kuplung Magyar Péter Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt Harcosok órája

Fegyverrel jár fórumokra, újságírót lökdös, és mindenkit "berántana" katonának. De ki is valójában Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt "honvédelmi szakértője"? A Harcosok órája bemutatja a "Kuplung" becenevű bukott vezérkari főnök karrierjét, a protekciós vizsgáktól a luxusvillán át az ukrán kémbotrányig.

  • Ruszin-Szendi, a Tisza Párt Terminátora: Portré a fegyverviselő, újságírót lökdöső, bukott honvédelmi szakértőről

Fegyverrel jár fórumokra, újságírót lökdös, és mindenkit "berántana" katonának. De ki is valójában Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt "honvédelmi szakértője"? A Harcosok órája bemutatja a "Kuplung" becenevű volt vezérkari főnök karrierjét, a protekciós vizsgáktól a luxusvillán át az ukrán kémbotrányig.

A sereg fantomja: Amikor a teljesítmény opcionális

A legenda már a főiskolán elkezdődött. Katonatársai szerint a fiatal Ruszin Romulusz nem a tehetségével, hanem a protekciójával tűnt ki: úgy kapott kiváló jegyet testnevelésből, hogy fel sem kellett másznia a kötélre, és úgy ment át lövészetből, hogy a céltáblát sem találta el. A "rövidebb út" keresése később is a védjegye maradt. Volt, hogy más ment el helyette ejtőernyős vizsgázni, máskor egy kéthetes kiképzésből húzta ki magát úgy, hogy a második naptól már "kiképzőként", a harmadiktól pedig "ellenőrző elöljáróként" vett részt. Így épül egy igazi "irodakatona" karrierje.

"Kuplung" születése: A cserépléc és a valóság találkozása

A seregben azonban a valóság néha utat tör magának. Az ezredes egy harcművészeti bemutatón bizonyította volna a keménységét cserépléctöréssel. A katonák azonban – a leírások szerint – előre beáztatott léceket készítettek elő. A léc a combján még eltört, de a hasán már nem. A bemutatót végző katona három hatalmasat vágott a léccel az ezredes hasára, de a fa ép maradt. Ezután ragasztották rá a "Kuplung" gúnynevet, a Papírkutyák című film nagyszájú, de a valóságban tehetetlen karaktere után.

A hatalom íze: Luxusvillától a hamisított jelentésekig

Vezérkari főnökként aztán elszabadult a pokol. Állami pénzből építtetett magának egymilliárdos luxusvillát Dunakeszin, ágy feletti "szextükörrel" és családi monogramos üvegfallal. Állami pénzből vetetett fürdőköntöst magának és feleségének is. Honvédségi helikopterrel utazott a feleségéhez Ebesre, sőt, focimeccsre is. De a legsúlyosabb vádak szerint szisztematikusan eltért a kormány békepárti álláspontjától a NATO-üléseken, Ukrajna-barát narratívát képviselt, majd az erről készült jelentéseket meghamisította. A karrierjét végül az ukrán kémbotrány tette be, amelyben a neve egy kiutasított ukrán hírszerzővel, Tseber Rolanddal kapcsolatban is felmerült.

Konklúzió: A Tisza Párt "szakértője"

És ez az ember ma Magyar Péter "honvédelmi szakértője". Aki szerint "minden közel áll a szívéhez, amivel ölni lehet", akitől "viszket a tenyere", és aki minden fiatalt "berántana" a seregbe. A történet tökéletesen illeszkedik a képbe: a Tisza Párt a múlt kudarcot vallott figuráit és a legveszélyesebb, háborúpárti gondolatokat porolja le. A "Kuplung" esete nem egyedi botrány, hanem a Tisza Párt politikai programjának tökéletes szimbóluma.

Forrás: Magyar Nemzet

