Családbarát munkahely lett a Miskolci Kulturális Központ. A címet az Emberi Erőforrások Minisztériuma ítélte oda a több mint száz főt foglalkoztató társaságnak. A cég alkalmazottai főként mások kikapcsolódásáért dolgoznak, ezért gyakran hétvégén és ünnepnapokon végzik munkájukat. Mindezért cserébe rugalmas munkaidő, és gyermekfelügyelet is jár, ami az ügyvezető szerint a dolgozók hangulatát és elkötelezettségét is javítja.

Almási Beatrix a Miskolci Kulturális Központ menedzsereként dolgozik. Minden reggel ő viszi óvodába hat éves kislányát. Megteheti, mert a munkahelyére elég akkor beérnie, amikor befejezte az elintéznivalóit.

„A munkaköröm lehetővé teszi, hogy rugalmas időbeosztásban dolgozzak, és nekem ez nagy segítség, hogy magamnak osztom be az időmet, így mindig el tudom vinni reggel a kislányomat, és tudok is érte menni az óvodába. Nagy szívfájdalom lenne, ha ő lenne az utolsó, akit elhoznak, de meg tudom oldani. Ha mondjuk van egy határidős feladat, akkor adott esetben még otthon, ha ő már elaludt, akkor még este elő tudom venni, és tudok otthonról is dolgozni” – mondta.

A többi között a Diósgyőri Várat is kezelő kulturális központ fő tevékenysége a rendezvényszervezés, így az alkalmazottak általában esténként, hétvégén és ünnepnapokon végzik munkájukat. A kilenc telephellyel rendelkező, nyolcvan főállású és negyven közfoglalkoztatott dolgozóval működő munkahely igyekszik ezt azzal kompenzálni, hogy rugalmas munkaidőt biztosít, és figyelembe veszi az egyéni igényeket is. Iskolai szünetekben pedig gyerekmegőrzővel és táboroztatással enyhítik a szülők terheit. A Miskolci Kulturális Központot emiatt Családbarát munkahellyé nyilvánította az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

„Azt gondolom, hogy hozzájárulhat a munkavállalók elégedettségéhez, elkötelezettségéhez, és talán a motivációjához is. És mindenképpen versenyképesebbé teheti a társaságot, illetve a céget. Én bízom benne, hogy ez egy vonzó munkahely lehet a fiatalok számára, és az álláskeresők számára” – mondta Novák Irén, a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Az intézmény nemcsak a gyerekelhelyezésben segít, azokat is támogatják, akik otthon ápolják idős rokonaikat. Emellett a jövőben csapatépítő tréningeket is terveznek a munkavállalók számára.