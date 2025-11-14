Ruff Bálint beismerte, a Tisza Párt a választás miatt titkolja el az ukránbarát, háborúpárti álláspontját + videó
2025. november 14., péntek 17:21
Aki azt hitte, a Tisza Párt az "átláthatóság" és az "új politika" hírnöke, az most egy brutális pofont kapott a valóságtól – egyenesen a "projekt" főideológusától. Ruff Bálint nyíltan beszélt arról, hogy a párt valódi, Ukrajna-barát (értsd: háborúpárti) politikáját a választásokig jégre kell tenni. Ez a józan paraszti ész logikája szerint nem más, mint a választói akarat tudatos megkerülésének kísérlete.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Erről beszélt Sulyok Tamás pénteken, miután a horvát köztársági elnököt fogadta. A magyar államfő részletezte: a két ország között jelenleg is folyamatos és széles körű együttműködés van, különösen a kisebbségek védelme, az energiaellátás, a gazdaság, valamint a határon átnyúló infrastruktúra fejlesztése terén.